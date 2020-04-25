Медіагрупа у складі ICTV, Нового каналу та СТБ підхопила всесвітній челендж із оплесками вдячності та зініціювала подібний в Україні

Поки більшість світу перечікує карантин у своїх домівках, частина продовжує щодня ходити на роботу. Це медики, пожежники, поліцейські, фармацевти та продавці, працівники пошти і кур’єри. Медіагрупа StarLightMedia вирішила подякувати людям, які щодня рятують наші життя та забезпечують спокійне перебування вдома.

Зірки трьох телеканалів записали мовчазні відео, на яких просто аплодують. Ідею підтримали майже три десятки ведучих! Серед них – Оксана Гутцайт, Сергій Притула, Ектор Хіменес-Браво, Олександр Педан, Леся Нікітюк, Надія Матвєєва, Алла Костромічова, Іраклі Макацарія, Анастасія Мазур, Марина Боржемська, Михайло Присяжнюк, Олена-Крістіна Лебідь, Павло Костіцин та багато інших. А завдяки творчим командам проектів челендж перетворився на масштабний флешмоб: Юлія Панкова разом зі всією командою «Ревізор. Карантин» у перерві між зйомками спецпроекту записали своє відео. Подякували за щоденну працю також артисти «Дизель Шоу» та «Вар’яти-шоу», актори серіалів «Кріпосна», «Перші ластівки» та інші.

Video: До мурашок: зірки StarLightMedia подякували медикам, пожежникам і поліцейським StarLightMedia вирішила подякувати людям, які щодня рятують наші життя та забезпечують спокійне перебування вдома. Зірки трьох телеканалів записали мовчазні відео, на яких просто аплодують. Ідею підтримали майже три десятки ведучих!

– Лікарі сьогодні – на передовій боротьби з пандемією, – каже ведучий Нового каналу Сергій Притула. – І, як і нашим бійцям на фронті, їм потрібна наша підтримка. Всебічна. Хтось підвозить лікарів на роботу, хтось волонтерить у царині забезпечення медзакладів захисним спорядженням, хтось фінансує придбання апаратів ШВЛ. Проте не кожен може особисто подякувати. І не тільки лікарям, а всім працівникам, що виходять на роботу, щоб забезпечити наш спокій. Тому подібні флешмоби – це прояв моральної підтримки, наше повідомлення: «Ви нам не байдужі, ми віримо у вас і дякуємо вам»!

У подібному челенджі кілька днів тому взяли участь всесвітньовідомі футболісти, серед яких, приміром, Девід Бекхем, Зінедін Зідан та Роналдо. На відео вони аплодували за роботу медикам своїх країн.

Беручи приклад з телеведучих і футболістів, SLM закликає кожного українця взяти участь у цьому челенджі. Тим більше, що це дуже просто: потрібно лише зняти відео, на якому ви мовчки аплодуєте, запостити його в соцмережі з хештегами #дякуємо та #залишаємосьвдома й відмітити Instagram чи Facebook одного з телеканалів – Нового каналу, СТБ або ICTV. А ще буде душевно, якщо ви позначите конкретних людей, яким би хотіли подякувати, – вашій подрузі, яка працює медсестрею у районній лікарні, знайомому рятувальнику, який зараз гасить пожежу у Чорнобильській зоні, чи продавчині з магазину у вашому будинку. StarLightMedia перегляне і репостне кожне відео у своїх соцмережах.

Давайте висловимо свою подяку та підтримку людям, які роблять усе можливе, аби ми разом із вами спокійно залишалися вдома!