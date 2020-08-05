Як правильно реагувати на хейт? Поради від Сергія Притули

Ведучий «Хто зверху?» та «Діти проти зірок» (Новий канал) розповів, як спілкується з недоброзичливцями у соціальних мережах

Зірка Нового каналу Сергій Притула вже звик до хейту у своїх соціальних мережах. Невдоволені підписники не втомлюються писати різні неприємні коментарі під його постами. Але новоканальський ведучий через це ніколи не засмучується. Він би міг сміливо ігнорувати «диванну сотню», але обирає спілкування з усіма своїми підписниками.

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– Я читаю коментарі та відповідаю на них, бо мені здається, що це абсолютно правильна комунікація зі своїми підписниками. Люди хочуть спілкуватися з тим, на кого підписалися. А віддавати це на відкупи сммщика чи піарника – це не правильно. Мені здається, що це не зовсім щиро, – пояснює Сергій Притула.

Ведучий Нового каналу має свій рецепт боротьби з хейтерами – це гумор. Він радить усім своїм зірковим колегам та блогерам відповідати на хейт влучними жартами.

– Я дійсно іноді спілкуюся з хейтерами. Але це краще назвати словом тролінг. Часом до мене заходить якийсь невіглас і пише мені якісь неприємні речі, які, зазвичай, не відповідають дійсності. Я, як людина необділена якимось інтелектом і почуттям гумору, вмію відписати коментар хейтерам так, що іноді вони одразу видаляють коментарі, іноді вступають в подальшу полеміку, на яку я вже не реагую. Я просто отримую задоволення від того, коли бачу, як вони піняться (сміється), – зізнався Притула.

Соціальні мережі – це суворе середовище. У Сергія Притули вже більше 900 тисяч підписників у Facebook та більше 800 тисяч в Instagram, тому без хейтерів ніяк не обійтися. Ведучий це розумію, а тому радить «диванній сотні» наступне:

– Ненависть повинна бути обгрунтована. А коли ви сиплете тонни хейту, не розібравшись у ситуації, то це постріли холостими. Просто по-людськи шкода вашого витраченого часу. І взагалі спробуйте більше любити і ви побачите, як ваше життя зміниться на краще. Я розумію, що любити – це вкрай важко, ненависть – це легко. Але ви спробуйте! Дивитесь втягнетесь і вам сподобається!

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