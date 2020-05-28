Сергій Притула – про життя в Києві та орендовану квартиру: «Це був дурдом»

Ведучий Нового каналу до Дня Києва поділився спогадами про час, коли він щойно перебрався до столиці й орендував квартиру разом із відомим українським гуртом «СКАЙ»

За словами Притули, до Києва з Тернополя на початку 2000-х приїхало чимало його знайомих. Однак не всім вдалося прижитися у столиці.

– Київ – це неймовірне місто, місто можливостей, місто, яке ніколи нікого не чекає з широкими обіймами, – говорить Притула. – Адаптація до нього відбувалася доволі складно. Я належу до певної категорії тернополян, які виїхали до Києва «пачкою». Водночас, пацанів і дівчат із тернопільскої «діаспори», з якими я регулярно спілкувався в середині «нульових», було приблизно десятка два. З них до Тернополя повернулося більше половини. Не змогли реалізувати себе, не змогли адаптуватися. І нащо вимахуватися перед людьми, мовляв, «Я такий крутий, живу в Києві», коли ти мешкаєш у двокімнатній квартирі, де ще восьмеро людей? Я знаю, про що говорю, бо сам такий період проходив, коли ми на вулиці Патріса Лумумби (зараз – Іоанна Павла II) жили тусовкою з групою «СКАЙ», і там, звісно, був дурдом!

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Усе це відбувалося за кілька років до того, як Сергій прийшов на Новий канали та став ведучим «Хто зверху?», «Діти проти зірок», «СуперІнтуїції» та багатьох інших проектів.

– Чітко пам`ятаю, коли зрозумів, що люблю Київ… Я працював на «Music-радіо», тоді дуже пізно вийшов з офісу радіостанції після вечірнього ефіру, – згадує ведучий. Там світив ліхтар і падав лапатий сніг. Я стояв і думав: «Хочу додому». Тоді в моїй уяві постала не стара квартира, яку я орендував у Тернополі, не мамина хата у Збаражі, а от саме та, у Києві, де я на той момент жив.

А незабаром ведучий збирається розповісти про свої улюблені місця у столиці.

– Хочу для свого YouTube-каналу зняти невеликий ролик про улюблені місця у Києві. Звісно, розповім не про всі, бо не хочу їх із кимось ділити (усміхається), але частинку розкрию.