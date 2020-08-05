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Леонардо Ді Капріо взявся за виробництво фільмів і серіалів

Селебріті зацікавився роботою за кадром

Голлівудський актор Леонардо Ді Капріо уклав контракт з Apple на виробництво фільмів і серіалів. Про це повідомляє The Hollywood Reporter.

Раніше кінокомпанія Appian Way Леонардо Ді Капріо вже почала роботу над двома проєктами — фільмом «Вбивці квіткової повні» Мартіна Скорсезе та серіалі «Дівчата, що сяють». В обох Ді Капріо зіграє разом з іменитими колегами: у першому – з Робертом Де Ніро, у другому – з Елізабет Мосс.

Фільм «Вбивці квіткової повні»  вийде одночасно онлайн на Apple TV + та у кінотеатрах. Традиційним прокатом займеться Paramount.

Фото: Getty Images

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