Кортні Кокс знову зіграє у фільмі «Крик»

Акторка повернеться до однієї з найвідоміших своїх ролей

Зірка серіалу «Друзі» Кортні Кокс зіграє журналістку Гейл Везерс у новому фільмі «Крик». Про це пише видання Deadline.

Сама ж акторка також підтвердила цю інформацію. У своєму Instagram вона опублікувала відео з маскою крику та підписом «Не можу дочекатися можливості знову побачити це обличчя».

Також до ролі поліцейського Дьюї Райлі повернеться актор Девід Аркетт, колишній чоловік Кортні Кокс. Режисерами стануть Меттью Беттінеллі і Тайлера Джіллетт.

Перша частина фільму «Крик» вийшла у 1996 році. Режисером чотирьох фільмів став культовий майстер жанру Вес Крейвен, який помер в 2015 році.

Студія Paramount збирається презентувати «Крик 5» вже у 2021 році.

Фото: Getty Images

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