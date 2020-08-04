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Джамала дасть перший концерт після народження другого сина

Артистка готова повернутися на сцену

Українська співачка Джамала збирається дати перший open-air концерт після народження другого сина Селіма-Гирая. Відбудеться він 28 серпня о 20:00 в столичному Ботанічному Саду ім. Гришка. Також Джамала вперше виступить перед своїми шанувальниками з початку карантину, пов’язаного з пандемією COVID-19.

Для концерту під відкритим небом Джамала підготувала спеціальну програму, яка складається з літніх романтичних композицій.

Нагадуємо, що другого сина Джамала народила 19 червня. Батьки назвали малюка Селім-Гирай.

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