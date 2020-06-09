Сьогодні світ відзначає Міжнародний день друзів. З такого приводу зірки Нового каналу розповіли про своїх приятелів і за сумісництвом колег, з якими працювали на знімальних майданчиках

Сергій Притула та Леся Нікітюк, ведучі «Хто зверху?»

Сергій і Леся можуть здаватися заклятими ворогами на майданчику «Хто зверху?», але в житті вони чудово ладнають, а іноді і влаштовують дружні посиденьки вдома. Адже ведучі живуть в одному житловому комплексі.

– Ми дружимо з Лесею. Не так, щоб хрестити дітей, але дуже приязні одне до одного, – розповів Притула в інтерв’ю Маші Ефросініній. – І я страшенно радий, що Нікітюк буває гостею мого дому.

Незважаючи на всі «підколи» і жарти на камеру, Сергій зізнався, що йому подобається працювати з Лесею.

– Леся дуже велика трудяга, з нею приємно працювати на майданчику, – говорить ведучий. – Я дуже радий, що за три роки вона не давала підстав сумніватися у своєму професіоналізмі.

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Те ж саме про свого колегу розповіла і Леся. В інтерв’ю Маші Єфросініній вона згадала, як тільки почала працювати з Притулою, коли прийшла на Новий канал.

– Сергій Притула для мене – неймовірно сильний партнер, професіонал, – поділилася Леся. – Він дуже впевнений у собі, в нього немає слабких моментів, його не проб’єш, не пережартуєш. На самому початку роботи було важко, тому що Сергій тисне своєю геніальністю, іскрометністю гумору. Але він не задавив, а подружився зі мною. Якось вони з Катею (дружина Сергія – прим. ред.) запросили мене в гості на домашні посиденьки, і ми сиділи до шостої ранку.

Анастасія Кошман та Анна Олицька, ведучі тревел-проекту «У кого більше?»

За словами ведучих, вони досі дивуються, як, будучи дівчатами з різними темпераментами, змогли подружитися. Історію знайомства і дружби розповіла Анастасія Кошман.

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– Коли нам повідомили, що ми з Анею будемо в парі працювати на проекті «Заробітчани», я зраділа, – згадує Кошман. – Думала, що подружимося. – Але буквально через тиждень дуже пошкодувала. Аня дуже цілеспрямована дівчина, іноді вона могла перегнути палицю у спілкуванні, як і трапилося зі мною. На одних зборах вона на мене неприємно натиснула, я тоді образилася, але вигляду не подала. Розповіла нашому режисерові. Після чого Аня прийшла й вибачилася, але навіть не знала, що чимось мене образила. З першого разу вона може здатися егоїсткою і стервом. Але коли почалися зйомки, і ми багато часу проводили разом, я пізнала Аню Олицьку зовсім з іншого боку. Вона дуже крута, добра, щира. Аня неймовірно зворушливо ставиться до своєї сім’ї, сина. У неї шалена сила волі, вона мій стимул.

Олег Гоцуляк і Олександр Рудинський, актори серіалу «Перші ластівки

Зірки «Перших ластівок» Олександр Рудинський і Олег Гоцуляк не просто знімалися разом у серіалі Нового каналу, а й навчалися на одному курсі у КНУТКіТ ім. І.К. Карпенка-Карого. Одним із спільних спогадів поділився Олег Гоцуляк.

– Історій, насправді, багато, в нас був крутий курс, і майже кожен встиг один з одним попрацювати, ми практично жили в університеті, – каже Олег. – Зі спільних історій із Сашею не можу не розповісти про моє завдання на літо! Потрібно було вибрати і поставити уривок з будь-якої п’єси. Я телефоную Рудинському, кажу, мовляв, давай зробимо. Він запропонував п’єсу «Людина-подушка» Мартіна Макдонаха. Я прочитав. Так вийшло в нас, що ми почали репетирувати з однієї сцени, потім дві, і так зробили всю п’єсу. На двох! Ми пробиралися в театр «Дах» щоб репетирувати, спали там, нас виганяли з костюмерок, ми навіть кров штучну купили! Вийшла ціла вистава, і цілий спектакль з підготовки до вистави (сміється). Рудий, якщо ти це читаєш, дякую тобі за все, було круто!