Івана Купала: Педан і Притула тікали від фанатів, а Панкова стрибала через багаття

Ведучі Нового каналу згадали, які пригоди відбувалися з ними в містичне свято

Івана Купала – народне свято, яке українці відзначають в ніч на 7 липня. Воно тісно пов’язане з ритуалами, обрядами і навіть з містикою! За повір’ями, в цю ніч прокидається вся лісова нечисть. І сповна відчути її вплив на людей змогли ведучі Нового каналу Олександр Педан і Сергій Притула.

– На зйомках проекту «КабріоЛіто» (цей проект Новий канал випускав у 2012 році, в ньому ведучі шукали щось цікаве і незвичайне в різних куточках України, подорожуючи кабріолетом, – прим. ред.) ми з Сергієм Притулою заїхали в село під Запоріжжям на святкування Івана Купала. Вночі все було, як у голлівудському кіно, – каже Педан. – Все-таки після заходу сонця люди, як у фільмі «Від заходу до світанку», під впливом алкоголю перетворюються не зовсім в людей. Тому нам довелося тікати від місцевих жителів, які бігли за нами – розуміли, що не встигнемо зробити з усіма фото, і якщо не втечемо, доведеться там же і ночувати.

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У цей же день Олександр Педан порвав три пари штанів, одні – стрибаючи через багаття. Але це, так би мовити, вже зовсім інша історія. А ось у ведучої «Ревізора» Юлії Панкової свято Івана Купала проходить у цілковитій гармонії з собою.

– Я святкую Іван Купала двічі – в день літнього сонцестояння (цього року – 21 червня) і, звісно ж, в ніч з шостого на сьоме липня, – каже ведуча Нового каналу. – Збираю квіти і спілкуюся з природою, тому що дуже добре її відчуваю. У мене є традиція – щороку їздити в Мамаєву Слободу. Там ми стрибаємо через багаття, плетемо вінки і співаємо. Це справжня магічна ніч.