Топ-3 кар’єрів і каньйонів України, на яких має побувати кожен

Ведуча тревел-проекту «У кого більше?» (Новий канал) Оля Манько «здала» свої улюблені місця

Поки кордони більшості країн тимчасово закриті через пандемію коронавірусу, ми можемо уважніше придивитися до рідної країни й відкрити для себе нові місця. Наприклад, приголомшливі кар’єри і каньйони – про трійку кращих розповіла ведуча тревел-проекту «У кого більше?», який Новий канал презентує вже цієї осені, Оля Манько.

Буцький каньйон

Знаходиться у Черкаській області, біля села Буки. Він невеликий (близько 5 км у довжину), але глибокий (близько 20 м).

– Це один із моїх улюблених каньйонів. Тут багато красивих місць, оглядових майданчиків і навіть двометровий водоспад, – розповіла Оля. – Там же можна побачити руїни першої в Україні гідроелектростанції, поскелелазити, влаштувати пікнік.

Коростишівський кар’єр

Це затоплений гранітний кар’єр у Житомирській області, на околиці міста Коростишів. Колись тут видобували лабрадорит, габро і сірий граніт, але в 90-ті виробництво зупинили, а кар’єр затопили.

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– Тут смарагдова вода, сосновий ліс і дуже красиві скелі, – говорить ведуча Нового каналу. – А ще тут ми з Максом (Максим Узол – чоловік Олі і ведучий «У кого більше?» – прим. ред.) знімали один з випусків нашого блогу «КАМОН».

Смотрицький каньйон

Цей каньйон розташований у Хмельницькій області, в місті Кам’янець-Подільський (тому іноді його називають Каменецьким каньйоном) і названий на честь річки Смотрич, що протікає по ньому. Стіни каньйону – висотою до 50 метрів, на його території ростуть рідкісні рослини.

– Одна з «фішок» цього місця – автомобільний 370-метровий міст, який проходить через каньйон. Його називають «Прудка лань», – поділилася Манько.

Більше дізнатися про кар’єри, каньйони та інших пам’ятки України ви можете в YouTube-блозі Олі Манько та Максима Узола «КАМОН».