Як зробити лакшері Instagram? Поради від контент-мейкерки Нового каналу

Бути блогером в Instagram – це вже давно не розвага, а реальна робота, яка потребує багато часу. І про це як ніхто добре знає контент-мейкерка Нового каналу Олена Кривенчук, яка веде серіальний акаунт @novy_se.reals. У ньому вона розповідає про серіали, серіаліті та реаліті Нового каналу. Зараз на акаунт підписано більше півмільйона користувачів. І всім їм залітає контент, який робить Олена.

Свій особистий Instagram контент-мейкерка Нового каналу Олена Кривенчук теж веде успішно. Але зізнається, що робить це зовсім не за правилами і досить нетипово. Але поділитися своїми правилами у світі соціальної мережі вона готова.

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Топ-5 правил, як зробити лакшері Instagram:

1. Обробка без обробки.

– Зараз в моді мінімалізм. Мінімальна обробка фотографій. Всі дуже рвуться і хочуть собі профілі, як у європейських блогерів, які не заморочуються і роблять невимушені та непостановочні фото. Знімки, де ти така з ніжкою наперед – це зараз моветон. Стрічка має бути живою, наповненою реальними емоціями.

Посмотреть эту публикацию в Instagram novy_se.reals 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

2. Ідеального часу немає.

– Враховуючи те, що зараз стрічка йде не в хронологічному порядку і алгоритми Instagram – це ще ті хащі, сказати, коли краще постити фотки чи сторіз, не можна. Кожен визначає ідеальний час самостійно. Треба розуміти, що в даний момент робить твоя аудиторія. Наприклад, о 10 вечора вони вдома, і лайкнуть твою фоточку, а о 12 дня вони на терасі п’ють каву, і їм не до того. Щоб потрапити в активність, лайки та коменти, треба зробити зріз свого підписника.

Посмотреть эту публикацию в Instagram novy_se.reals 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

3. Стань експертом у своїй темі.

– З приводу текстів. Не висмоктуйте їх з пальця. Потрібно стати міні-експертом у тому, в чому ти реально розбираєшся. Розбираєшся в косметиці – пиши про неї, в одязі – про одяг, в кіно – про кіно. Не треба братися за все і одразу. Не дивися на сусідку, у якої успішний мамський блог. Не надумуй собі зайвих історій, пиши про те, у чому ти можеш висловити експертну думку чи поділитися фактами. Головне – бути в матеріалі.

Посмотреть эту публикацию в Instagram novy_se.reals 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

4. Не жалій для сторіз.

– Сторіз зараз витісняють стрічку, яку багато хто навіть не гортає. Тому у сторіз можна закидати все що завгодно. Раніше для стрічки берегли найкрасивіше, а у сторіз аби що викидали. Але ж ні! Для сторіз треба підбирати контент. Має бути комунікація з аудиторією: розмовні сторіз, поради, чек-листи. Вони мають бути у форматі лайф-стайл. У сторіз потрібно жити, а не здаватися. Недостатньо просто мати стрічку з красивими фотками. Всі хочуть тебе неідеальну та живу. Люди втомилися від глянцевої картинки. Усі розуміють, коли все вилизано і неправда.

Посмотреть эту публикацию в Instagram novy_se.reals 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

5. Будь собою.

– Головне правило – не рівнятися на інших. У будь-якому випадку знайдеться аудиторія – люди, які відгукнуться на твої індивідуальність, щирість і правдивість. Не варто копіювати відомих блогерів.

Посмотреть эту публикацию в Instagram novy_se.reals 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

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