Творці першого веб-серіалу Нового каналу розповіли про стиль героїв комедійного проекту

З кольоровим волоссям чи блонда? В суконках чи спортивному? А, можливо, йому треба домалювати татухи? Усі ці питання доводиться вирішувати, коли починають розробляти образи героїв нового серіалу чи фільму. Може здатися, що зовнішній вигляд – це річ другорядна. Мовляв, головне, щоб актори класно грали, та сюжет був цікавим. Але, насправді, стиль відіграє важливу роль у формуванні персонажа. Саме він відображає характер, внутрішні переживання та допомагає скласти цілісне враження про героя. Тому творча група веб-серіалу «FAKE» заморочилася над образами своїх героїв. Художникам по костюмам вдалося створити неповторні стилі для блогерки Лізи, бедбоя Марка, пацанки Валі та айтішника Діми.

Актори веб-серіалу «FAKE»: хто зіграє головні ролі?

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– Важливо, щоб кожен із персонажів мав чітко виражені елементи або стиль в одязі, – розповідає одна з авторок ідеї «FAKE» Олена Кривенчук. – Щоб за елементами одягу глядач розумів: о, велосипедки — значить, це Ліза, комбінезони — Валя, поло — Марк, оверсайз джинсовка — Діма. Одяг персонажів — це не другорядна історія, він має допомогти глядачу зрозуміти типаж того чи іншого персонажа. У деяких проектах актори іноді знімаються у своєму одязі, але в нас такого не було. Власний одяг — це хаос. Тобі завжди потрібно проконтролювати, чи не забув актор той одяг, і чи має він гарний вигляд. Краще, коли весь одяг знаходиться у художників по костюмам, і ти спокійний, що актору не доведеться зніматись без штанів або взуття (сміється).

Якими ж будуть герої першого веб-серіалу Нового каналу «FAKE»?

Блогерка Ліза

Ліза — інстанута дівчинка. Тобто, усі тренди Instagram повинні бути з нею та на ній. Треба, щоб блогерка завжди могла зробити фоточку чи записати сторіз, і при цьому виглядала круто за всіма параметрами інста-світу.

– Щодо Ані Остапенко, яка грала Лізу, усе було одразу зрозуміло. Це дівчина, яка намагається з недорогих речей скомплектувати класний, трендовий лук, – розповідає художниця по костюмах Наталія Радченко.

Бедбой Марк

Марк — це хлопець з тієї молоді, яка ходить до нічного клубу. Ти дивишся на нього, і тобі здається, що свою яхту він припаркував прямісінько перед входом в заклад. Завжди в поло та сорочечках — мрія кожної дівчини, що фанатіє від luxury-life.

– Це типовий метросексуал, чувак, який любить слідкувати за собою, своїм зовнішнім виглядом. Усі речі у нього брендові. У Марка було бажання та час слідкувати за собою. Тому у Макса Девізорова, який грає Марка, завжди мала бути стрижка тільки з барбершопу. Він був завжди ідеально поголений, з красивими скронями, – згадує художниця по костюмах Наталія Радченко.

Пацанка Валя

Подружка Лізи Валя відповідала у «FAKE» за стиль — «головне, щоб я могла у цьому і на вокзал по передачку з‘їздити, і на пари збігати». Їй не цікава мода. Що більше принтів, яскравих кольорів, смайликів, то краще. Вона любить міксувати речі, які абсолютно не поєднуються. А ще – фанатка комбінезонів, бо це не лише весело, але й зручно.

– Ліля Цвєлікова, яка зіграла Валю, допомагала довершити свій образ. Вона запропонувала додати кепки, щоб зробити Валю трішки хуліганкою, дівчинкою з сусіднього двору. Нам це сподобалось, і кожного разу, коли Ліля одягала кепку, ми ностальгували, адже образ був схожий на Мілагрос із «Дикого ангела», – розповідає одна з авторок ідеї «FAKE» Олена Кривенчук.

Айтішник Діма

Діма — типовий айтішник XXI століття. І ми не беремо до уваги образи айтішників з анекдотів на кшталт сорочка заправлена у високі штани і шкарпетки з сандалями. Діма завжди «на розслабленому» — багатошаровість, світшоти оверсайз, незашнуровані кеди.

– Коли ми проводили примірку, Женя регулярно заправляв футболки в джинси, старанно зашнуровував кеди, – згадує художниця по костюмах Наталія Радченко. – А ми весь час забороняли йому це робити. Спочатку він навіть у кадрі намагався поправляти одяг. А до закінчення зйомок, надресирований нами, вже нічого не зашнуровував, не затягував, не поправляв. І реально відповідав своєму образу айтішника. Жені Лісничому так «зайшла» вся ця історія, що він навіть накупив собі багато речей, подібних на серіальні. Йому навіть заборонили стригтися. Бо герою це байдуже. Він постригся три місяці тому, і досі ходить, заростає.

Чи вдались образи? Про це своїм фідбеком скажуть глядачі, які зовсім скоро зможуть побачити серіал! Хочеться, щоб вони зловили хвилю «FAKE».Ти просто не можеш пропустити таке буйство образів і стилю! Дивись комедійний веб-серіал «FAKE» вже в липні на YouTube Нового каналу