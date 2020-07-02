Незабаром на YouTube Нового каналу з’явиться свіжий комедійний проект

Новий канал завершив зйомки свого першого веб-серіалу «FAKE»! Дванадцять знімальних днів промайнули досить швидко. Але їх цілком вистачило, щоб відзняти вісім неймовірно крутих серій молодіжного серіалу, який розповість про життя у фільтрах Instagram.

Історія «FAKE» доволі життєва та реальна. Юна блогерка Ліза приїжджає до столиці з мрією набрати мільйон підписників у своєму Instagram. Таким чином вона хоче довести усім свою крутість, бо ж у рідній Жмеринці вона справжня зірка з 10 тисячами фоловерів. Ось тільки ілюзія світського життя Лізи вимагає від неї неілюзорних бабосиков. Тому дівчина працює і персональним шопером, і нянькою для собак багатих людей, і клінером у дорогих квартирах. Єдина підтримка блогерки – це її шкільна подруга-пацанка Валя, яка взагалі далека від світу Instagram. Дівчина теж прагне жити у Києві за всяку ціну, але хоче при цьому залишатися собою. Її сила по життю – це впертий та зухвалий характер.

Інстачика, метросексуал, айтішник та пацанка: Як створювалися образи для «FAKE»

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Одного дня Ліза зустрічає красунчика-мажора Марка, який і допомагає їй створити новий світ фейкового життя столичної красуні. Разом з ним дівчина не пропускає жодного топового івента столиці, намагаючись пробитися у світ селебритіз. Валя теж закохується в Марка. Вірна подруга ні за що не зізнається красунчику в своїх почуттях, адже дружба з Лізою для неї важливіша і справ амурних, і брехні Лізи. Але коли на шляху у головної героїні виникає айтішник Діма, який закохується в реальну дівчину, а не інстаграмну чіку, фейкове життя стає не таким привабливим.

Як складеться доля Лізи та Валі у столиці? В які ситуації їм доведеться вляпатися, та на що піти заради лакшері-лайф?

Прем’єра веб-серіалу «FAKE» відбудеться вже 27 липня на YouTube Нового. Ми покажемо одразу усі вісім серій, бо знаємо, що ти не зможеш відірватися!

А поки Новий канал готується представити свій перший веб-серіал «FAKE», пропонуємо тобі подивитися круті живі фото зі зйомок. На них ти можеш впізнати акторів, які зіграли у digital-проекті. Нагадаємо, що роль бедбоя Марка виконає зірка «Перших ластівок» та «Новенької» Максим Девізоров, головну роль блогерки Лізи зіграє також акторка «Перших ластівок» Анна Остапенко, у її вірну подругу-пацанку Валю перевтілиться акторка Лілія Цвєлікова, а хорошим айтішніком Дімою стане актор «Новенької» Євген Лісничий.

Ти просто не можеш пропустити прем’єру першого веб-серіалу Нового каналу «FAKE», який вийде вже 27 липня на нашому YouTube!