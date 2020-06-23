Зірки першого веб-серіалу Нового каналу розповіли про складнощі під час зйомок

Кажуть, що актор повинен вміти все. Бо ж ніколи не знаєш, що саме знадобиться на знімальному майданчику, та що твій персонаж повинен буде робити. Чогось можна навчитися за кілька годин, а з чимось доведеться боротися все життя.

Актори веб-серіалу «FAKE»: хто зіграє головні ролі?

Поцілунок в кадрі – це зрада? Відповідають актори веб-серіалу «FAKE»

Починаючи знімання в умовах карантину, творча група комедійного веб-серіалу «FAKE» була готова до різних складнощів. Але до того, що акторів прямісінько на місці доведеться вчити водити автомобіль та рятувати від алергії, не готувався ніхто. Розповідаємо про ТОП-3 складних моменти, які трапилися на зйомках «FAKE».

Алергія на котиків.

В одній із сцен актор Данил Шевченко повинен був зніматися з пухнастим напарником. Здавалося б, завдання зовсім не важке. Але для хлопця воно перетворилося на справжні муки. Адже в Данила алергія на котів, про яку команда не знала до початку зйомок.

– Того дня у мене був дуже ранній підйом, і я просто провтикав випити антигістамінний препарат, щоб заглушити її на час знімань, – розповів Данил Шевченко. – Я сидів у гримерці і просто сподівався, що пронесе. Щойно ми почали розводити сцену, репетирувати … понеслось! У мене моментально опухло обличчя, почервоніли очі, полилися сльози, почалися кашель та нежить… Так, я знав про сцену з котом, коли мене затвердили, і був до неї готовий. Знімали її години дві. Бігав вмиватися кожні кілька дублів. Але я настільки люблю свою роботу, що ніяка алергія мені не завадить отримувати величезний кайф від зйомок. Та й це було величезним уроком: тепер завжди з собою на майданчик я носитиму таблетки і спрей від алергії.

Невміння водити автомобіль.

Тільки в американських фільмах кожен школяр з 16 років сідає за кермо. В Україні права можна отримати лише з 18-ти. Але не всі поспішають це робити. У акторів Макса Девізорова, який грає Марка, та Дар’яни Донцової, яка грає Ніку, прав ще не має. Але поводити круту тачку на зйомках декому з них вдалося. Здебільшого сцени з автомобілем знімали на «зеленому фоні». Але кілька дублів, де авто з героями під’їжджає та від’їжджає, все ж довелося знімати з акторами за кермом.

– Мене спочатку затвердили роль, а через кілька днів запитали, чи вмію я водити авто. Я сказала, що не вмію, – зізналася акторка. – На знімальному майданчику вирішили не використовувати дублера, щоб не витрачати зайвий час. Автомобіль був з коробкою-автомат, тому знімальна група показала мені, як водити. Одна людина з команди лягла на заднє сидіння, щоб у разі чого натиснути на кнопку, яка б зупинила рух авто. Чистий дублю зробили з третього разу. Я дуже переживала за людей, які знаходилися навколо автомобіля. Щоразу перед тим, як поїхати, я гучно сигналила, щоб усі розбіглися. Насправді, планую отримати права, але не дуже люблю їздити за кермом. Я знаходжуся в стресі, мені дискомфортно. Але розумію, що для професії мені потрібно це зробити.

А ось Макс Девізоров без дублера обійтися не зміг.

– Дорогезний автомобіль! Я сказав, що краще не ризикувати. Адже не обіцяв, що буду водити. Усі знали, що я тільки в процесі отримання прав, – розповів Макс Девізоров.

Зйомки у страшну спеку.

Веб-серіал «FAKE» знімали влітку, частина зйомок проходила на вулиці. Вгадувати з погодою ніхто не міг, тому знімати доводилося і під палючим сонцем. Акторка Лілія Цвєлікова, яка грає Валю, ледь витримала сцени у 30-градусну спеку, будучи укутана у теплий одяг.

– Я була одягнена у худі з флісом, зверху – джинсова куртка і кепка. І все це під палючим сонцем. Але в усьому можна знайти позитивні моменти. Нам це допомагало відчувати потрібне роздратування у кадрі, коли треба тягнути величезні сумки з автовокзалу, а до тебе хтось лізе, – поділилася акторка.

Дивися веб-серіал «FAKE» на YouTube Нового каналу вже цього літа!