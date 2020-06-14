Олександр Педан: «Я вирішив стати блогером, бо не хотів старіти»

Сьогодні, 14 червня, у світі святкують Міжнародний день блогера! Багато інстаграмерів, ютуберів та тіктокерів це свято по праву вважають професійним. Адже соціальні мережі вимагають багато часу, грошей та креативу.

Міжнародний день блогера святкує і ведучий Нового каналу Олександр Педан. Зараз в усіх його соціальних мережах налічується більше мільйона підписників! А все тому, що #педанможе! Саме з таким гаслом Сашко увірвався у світ блогерства – і не прогадав. Його Instagram, TikTok та YouTube зростають і приносять велику радість Педану. Але навіщо успішному телеведучому взагалі було ставати блогером?

– Я вирішив стати блогером, бо не хотів старіти, – з усмішкою розповідає Олександр Педан. – А якщо серйозно, то хотів спробувати для себе новий напрямок, окрім телебачення. Хотілося перевірити, чи зможу я. Тому так і назвався #педанможе. Це зовсім інша історія, зовсім інша аудиторія. Мені було цікаво зрозуміти її і спробувати, чи вона сприйме мене. Це був своєрідний виклик, челендж.

Зазвичай блогерами стають у досить юному віці. Багато ще зі школи починають розвивати свої соціальні мережі та знімати відео для YouTube, щоб заробити грошей та славу. Але Олександр Педан хотів від блогерства іншого.

Посмотреть эту публикацию в Instagram pedanos 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

– По-перше, я хотів бути ближче до моєї доньки, тому що це дуже сильно об’єднує. У нас є спільний TikTok. Це круто, що ми більше часу проводимо разом. По-друге, я хотів певної свободи. Це як твій маленький канал, яким ти можеш заробляти собі на життя, певна автономія. Плюс, можна доносити до людей певну інформацію, ділитися своїм цікавим досвідом, – розповідає ведучий Нового каналу.

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Зараз у соціальних мережах Олександра Педана майже мільйон підписників: 617 тисяч в Instagram, 270 тисяч на YouTube і 400 тисяч у TikTok. Але він зізнається, що досі не знає, який саме контент йому варто робити.

– Блогінг така штука, яка постійно змінюється. На YouTube у мене дуже заходить Мафія, і підписники просять її знімати. Але я не хотів би обмежуватися лише нею, тому постійно пробую нові формати. В Instagram почав зараз робити більш розгорнуті пости. Ділюся своїми улюбленими місцями, які відвідую, книжками, які читаю, видами спорту тощо. Кажуть, що в Instagram люди не читають. А я бачу, що свідома аудиторія читає і веде жваву дискусію, – пояснює Педан.

Будучи блогером, Сашко і сам підписаний на колег з українського шоу-бізнесу. Серед них і Монатік, і Настя Каменських, і Оля Полякова, і Сергій Притула… Більше часу ведучий Нового каналу все ж витрачає в Instagram. Як каже Олександр, там усі переписуються і ходять одне до одного в гості.

– Хочу сказати, що бути блогером – це не так легко, як всім здавалося. Зазвичай молоде покоління думає, що вони хочуть стати блогерами, щоб нічого не робити і отримувати бабло. Це не так! Успішні блогери, які реально на цьому заробляють, постійно працюють над контентом, щось пробують, ризикують, витрачають багато часу і навіть грошей на продакшн. Зараз це не так дешево. Наприклад, YouTube вимагає якісної картинки, цікавого монтажу. Тому хочу побажати усім блогерам не зупинятися! Якщо ви зупинитеся, втратите позиції, прийдуть нові блогери. А всім, хто хоче стати блогерами, – пробуйте! Але все одно я бажаю вам здобути освіту, професію, яка буде більш стабільна. Бо блогінг – досить таки не стабільна історія. Соціальні мережі з’являються і зникають.

Любиш нашого Сашка Педана та крутий контент? Тоді швидше підписуйся на Instagram, TikTok та YouTube ведучого Нового каналу! Привітай блогера зі святом!