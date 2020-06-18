Як навчитися кататися на SUP-борді? Майстер-клас від Олександра Педана

Ведучий реаліті «Екси» та суддя шоу «Хто зверху?» (Новий канал) розповів про один зі своїх найулюбленіших видів водного спорту

Те, що українці поки що не можуть мандрувати за кордон, не заважає їм сповна насолоджуватися літом. Однією з переваг цієї пори року для Олександра Педана є заняття водними видами спорту. Такими як SUP-бординг, наприклад.

– На «сапах» сьогодні катаються всюди. Дуже популярна штука, – каже ведучий реаліті «Екси» та суддя шоу «Хто зверху?» – проектів, які не один рік з успіхом показує Новий канал. – В принципі, це дуже доступний вид спорту. Дошку можна навіть купити – вона вартуватиме від 5-6 тисяч гривень. Або ж брати в оренду. У Києві є п’ять точок, де легко знайти потрібне спорядження. Я впевнений: якщо загуглити, то можна відшукати сапи у кожному місті.

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Перевага цього спорту в тому, що особливих навиків для катання не потрібно. Важливо просто не боятися води і вміти зберігати баланс.

– Не треба бути суперсерфером, щоб кататися на сапі, – з усмішкою розповідає Олександр Педан. – Навчитись можна навіть за годину. Розповім, як це робиться.

Спочатку стаємо на сап колінами. І гребемо веслом. Управління дуже просте – гребеш від себе – пливеш вперед, гребеш у зворотній бік – гальмуєш. Коли відчули баланс, обережно стаємо на ноги, спираючись на руки. Це нагадує асану «собака мордою донизу». SUP розшифровується як stand up pedal, тому кататися треба стоячи. Кайфуємо! І пам’ятаємо: якщо йде хвиля, зустрічати її треба носом.

Ведучий Нового каналу полюбляє катати на сапі своїх дітей, і навіть його чотирилапа улюблениця Лаві завжди охоче складає йому компанію.