Залежність від соцмереж: як її позбутися

Актриса веб-серіалу FAKE розповіла про своє ставлення до віртуального спілкування, а психолог – як правильно проводити digital-детокс

У вівторок, 30 червня, в усьому світу відзначається День соціальних мереж. Хоча без них неможливо уявити сучасне життя, і багато в чому соцмережі його полегшують, надто захоплюватися ними все ж не варто. Будь-яка залежність – згубна, зокрема й від віртуального спілкування. Про це нагадує серіал FAKE, який Новий канал випустить в YouTube вже у липні.

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Перший веб-серіал StarLightMedia розповідає про дівчину Лізу, яка живе фейковим luxury-життям в Instagram і пропонує глядачам важливе питання: що обираєте ви – бути чи здаватися?

– Зараз така ситуація на кожному кроці: перед тим, як випити кави, ми маємо її сфотографувати і опублікувати в Instagram і таке інше. У молоді дуже велика проблема з цим, – каже Аня Остапенко, яка зіграла Лізу. – Хочеться, щоб люди більше цінували живе спілкування і живі емоції.

Як позбутися залежності від соцмереж: поради психолога

Психолог проекту «Від пацанки до панянки», який показував Новий канал, Наталія Борисова вважає, що найкраще – встановити ліміт перебування в інтернеті, чергуючи його з фізичними вправами, прогулянками, спілкуванням з друзями та ін.

Вона виділила такі правила діджитал-детоксу:

принцип gadget-free – час, протягом якого ви абсолютно не користуєтеся ґаджетами, а виділяєте його на роботу або розваги в реальному житті;

фільтрація цифрових каналів і позбавлення від непотрібного контенту;

установка таймера з сигналом, що показує, що час на соцмережі минув;

різні вправи на концентрацію уваги, які допомагають мозку розвантажитися від величезної кількості інформації, поглиненої через інтернет.

Про серіал:

FAKE – перший веб-серіал Нового каналу. Він розповідає про юну блогерку Лізу зі Жмеринки, яка обманює всіх навколо заради ілюзії красивого і багатого столичного життя. У гонитві за популярністю дівчина може втратити все: кохання, друзів, повагу і саму себе. Хоча серіал молодіжний і комедійний, історія Лізи змусить переоцінити власне життя і значущість у ньому віртуального світу.

Прем’єра веб-серіалу FAKE – у липні на YouTube Нового каналу.