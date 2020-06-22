Поцілунок в кадрі – це зрада? Відповідають актори веб-серіалу «FAKE»

Пара акторів – Женя Лісничий та Дар’яна Донцова – розповіли про ревнощі на зйомках

Серіальні поцілунки часом можуть викликати у цілком справжні ревнощі. Ось ти знімаєшся у «Кармеліті», а через кілька хвилин у стосунках вже вирують іспанські пристрасті. А все тому, що акторство зобов’язує з усією віддачею відігрувати найінтимніші моменти. Іноді для акторських пар такі зйомки можуть стати справжнім випробуванням. Але актор веб-серіалу Нового каналу «FAKE» Женя Лісничий, який знайомий глядачам за роль Дена у «Новенькій», за свої стосунки не переймається.

Поринь у FAKE! Новий канал знімає веб-серіал про інстаграмне життя

Під час зйомок «FAKE» Жені Лісничому, який грає айтішника Діму, довелося кілька разів у різних сценах цілуватися з акторкою Анею Остапенко, яка грає блогерку Лізу. І це при тому, що у веб-серіалі знімалася його реальна дівчина! Акторка Дар’яна Донцова зіграла у «FAKE» епізодичну роль.

– У нас з цим не виникало питань. Поцілунки та інші інтимні моменти в кадрі – це частина професії, до якої ми ставимось адекватно, – говорить Женя. – Ревнувати – значить бути невпевненим або в собі, або в своїй другій половинці, іноді все разом. На щастя, я впевнений в нас, тому ревнощі – останнє, про що я думаю.

Дівчина Жені Дар’яна Донцова зізнається, що якби сама не була акторкою, то, мабуть, дуже ревнувала б коханого. Але, цілуючись у кадрі сама, усе розуміє та легко сприймає такі моменти.

– Я не можу сказати, що взагалі не ревную, – ділиться Дар’яна. – Але Женя не дає приводів для ревнощів. Я впевнена в ньому, в собі і в нас. Мені навіть подобається, що на нього звертають увагу інші дівчата. Він справді красень!

Актори Женя Лісничий та Дар’яна Донцова познайомилися на концерті спільних друзів – гурту «Розсол». А наступного дня пара вже почала зустрічатися.

– Ми разом вже майже два роки. Для мене це було кохання з першого погляду, – ділиться Дар’яна Донцова. – Дивно те, що ми вчилися в одному корпусі три роки і не перетиналися до того. Женька для мене – мій чоловік. Моє кохання, мій друг, мій учитель, моя підтримка і моя опора. Я вдячна світу, що поруч зі мною така людина.

Справжнє кохання: Хто вона, дівчина Макса Девізорова?

Для пари це перший спільний досвід роботи в одному проекті. Зірка веб-серіалу «FAKE» впевнений, що їхні стосунки витримають серіальні поцілунки.

– Ми вже потроху зближуємося. Можливо, скоро дійде і до спільного кадру, а потім і фільму. Далі – більше! – з усмішкою говорить Женя Лісничий.

Дивись веб-серіал «FAKE» про життя у фільтрах Instagram вже цього літа на YouTube Нового каналу!