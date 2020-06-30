Лесі Нікітюк запропонували 100 тисяч доларів за добу з незнайомцем

Ведуча проекту «Хто зверху?» (Новий канал) пропозицію прийняла. Щоправда, жартома

У публічності завжди є зворотна сторона – деяким людям буває мало спостерігати за своїм кумиром по телебаченню або в соцмережах, тому вони переходять у наступ. Наприклад, як один із шанувальників Лесі Нікітюк – ведучої проекту «Хто зверху?», ювілейний сезон якого скоро покаже Новий канал.

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На телефон менеджера Лесі Юлії надійшов дивний дзвінок: невідома жінка плутано питала, чи погодиться ведуча провести час із її начальником за великі гроші.

– Розумієте, мій начальник дуже в неї закоханий. Буду чесною: він пропонує Лесі провести з ним добу за велику суму – 100 тисяч доларів, – сказала незнайомка.

Така приваблива пропозиція довела Лесю до істерики, тож вона її навіть прийняла. Щоправда, не всерйоз.

– Я, звісно ж, погодилася на таку пропозицію! Але відправлю туди свою помічницю. Юлю, підеш? – пожартувала ведуча Нового каналу. – Думаю, така пропозиція надійшла, тому що всі побачили, що я здала тест на коронавірус.

До речі, під час зйомок тревел-проекту з Лесею Нікітюк «Le Маршрутка», який Новий канал покаже восени, за ведучою частенько упадали шанувальники. Коли команда проекту працювала в Чернігові, кілька хлопців вирахували готель, де зупинилася Леся. І довго стояли під вікнами ведучої. Леся, як справжня Джульєтта, вийшла на балкон, помахала хлопцям і навіть скинула їм дві листівки зі своїми автографами.

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