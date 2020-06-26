У маршрутці, якою подорожує Леся Нікітюк, відмовили гальма

Ведуча Нового каналу повідомила про серйозну поломку транспорту і розкрила подробиці інциденту

Український тревел – ще та пригода. Не встиг Новий канал відправити ведучу Лесю Нікітюк знімати «Le Маршрутку», як уже всі з нетерпінням чекають повернення зірки. Просто хвилюватися набридло. То ведуча мало не потонула в болоті у Чернігівській області, то повідомила про поломку жовтого «Богдана» в Сумській. Щойно всі видихнули – нова біда трапилася в Харківській області. Причому не в надто людному місці.

– У нас відмовили гальма, і ми знову заглухли, – сказала ведуча. – Я вже не знаю, кого мені вести до церкви – Богдана Богдановича (водій маршрутки – прим. ред.) чи «Богдан»? Наскільки я розумію, у нас проблема з електрикою. Маршрутку знову чекає ремонт.

Судячи з відео, транспорт заглух посеред поля. І невідомо тепер, наскільки затягнеться ремонт маршрутки.

До речі, під час зйомок першого сезону «Le Маршрутки» Лесин транспорт теж ламався незліченну кількість разів. Епізоди поломок і ремонту навіть увійшли у випуски «Le Маршрутки». На Полтавщині фірмовий транспорт ведучої «загубив» бампер, у Житомирській області лопнуло колесо, а в Одеській – «полетів» амортизатор. Попри труднощі зйомок перший сезон відбувся. Судячи з гарячого початку зйомок другого, він буде ще яскравішим.

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