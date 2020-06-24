Леся Нікітюк поділилася інтригуючим фото зі зйомок «Le Маршрутка»

Ведуча виклала в Instagram знімок, на якому вона в легкій жовтій сукні лежить в траві

Зйомки тревел-шоу – дуже непросте завдання. Днями Леді Ле ледь не потонула в болоті, і в останній момент команда «Le Маршрутки» встигла її витягнути. Шанувальники стали так сильно переживати за провідну, що Никитюк вирішила всіх заспокоїти і показати, що з нею все добре.

Але і без нотки інтриги не обійшлося: в підписі до сонячного знімку ведуча тревел-шоу написала, що їй здається, що за нею стежать. Правда, щоб не змушувати знову фанів нервувати, в тому ж пості відразу і розкрила всю інтригу! На другому фото у всій красі поруч на травичці розташувався Богдан Богданович, який не зводить погляду з ведучої. Хто зна, куди її ще занесе!

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У підписі до фото Леся Нікітюк також вказала, де зараз їздить «Le Маршрутка»: зйомки нових випусків тревел-шоу проходять на мальовничій Слобожанщині. І це тільки початок!