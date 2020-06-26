Полювання під водою, Балі і пробитий човен: неймовірні історії на риболовлі

27 червня світ відзначає День рибальства. Зірки Нового каналу Максим Узол, Віталій Тильний та Валентин Міхієнко розповіли про найцікавіші і навіть найнебезпечніші риболовлі, на яких їм вдалося побувати

Релакс посеред океану і полювання під водою

Ведучому тревел-реаліті «У кого більше?» (Новий канал) Максиму Узолу пощастило побувати на риболовлі в екзотичних країнах.

– Завжди хотів порибалити за кордоном, – зізнався Макс. – На Балі ми взяли човен і погнали в Індійський океан. Мені цей процес дуже сподобався, хоч він трохи і дивний. Тому що риболовля триває десь три години, дві з половиною з яких ти просто спиш. Велику частину часу нічого не відбувається. Прокинувся, захотів поплавати – вистрибнув з човна, потім – назад, і рибалиш.

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Також Макс рибалив і на Занзібарі. Цей вид лову риби ведучому запам’ятався надовго.

– Я три години провів у воді, в масці та ластах, без акваланга, – поділився Узол. – Це була підводна риболовля. Просто сидіти з вудкою я не дуже люблю, а ось полювати на рибу – це вже цікавіше. Полювали ми за допомогою гарпуна. Риболовля на Занзібарі – це ціле сафарі. Під водою там безліч живності: риби папуги, змії-мурени, різнокольорові рибки. Після такого розумієш, що звичайна риболовля – вже не те!

Лайфхак для рибалок

Артист Improve Live Show Валентин Міхієнко поділився порадою, як вибрати найкращу локацію для рибного лову.

– Найкраща риболовля в мене була на комп’ютері: я стільки коропів на кукурудзу наловив! – пожартував артист. – А якщо серйозно, то вибираючи місце для риболовлі, головне – визначити, що ти від неї чекаєш. Якщо їдеш заради обстановки – треба шукати красиві місця. Якщо заради результату, кажуть, треба їхати на платні водойми або підгодовані місця. Зараз я рідко рибалю, а років у 12-13 ми з друзями постійно ходили ловити рибу. Щоправда, не завжди щось вдавалося зловити, тому часто захід плавно перетворювався на пляжний відпочинок. А взагалі для мене головний лайфхак вдалої риболовлі – це наявність запасних снастей.

Небезпечний судак

Актор «Вар’яти-шоу» Віталій Тильний – фанат риболовлі. Артист згадав кумедний випадок, який стався з ним у Тернополі.

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– Досвід риболовлі в мене ще з дитинства, мене цього навчив батько, – розповів Віталій. – Щоразу, коли їздив рибалити, а їздив він часто, то брав мене з собою. У ті часи моїм ґаджетом був спінінг, а найбільшим уловом – щука вагою в 6,2 кг. Риболовля – це не лише спокій і тиша. Іноді трапляються і кумедні випадки. Якось посеред Тернопільського ставу пробив човен об плавник судака. Так швидко до берега я ще не припливав (сміється).