Макс Узол розповів, що потрібно робити, щоб впоратися навіть із найпекельнішою спекою цього літа

Хоч як би ви любили літо, а переносити 30-градусну спеку не так вже й просто. Вона погіршує самопочуття і негативно впливає на працездатність. Щоб уникнути проблем зі здоров’ям, рекомендуємо прислухатися до порад Макса Узола – ведучого тревел-проекту «У кого більше?», який Новий канал презентує вже цієї осені.

Що одягати в спеку: забудьте про чорні речі

Влітку ведучий намагається не носити чорного одягу і облягаючих речей. Ідеальний варіант для Макса – широкі світлі брюки і така ж футболка.

– Синтетичні тканини в спеку – пекло. Все прилипає, парить і дратує. Тому намагайтеся носити влітку одяг з льону та бавовни, – зазначив Узол. – Іноді я можу спеціально намочити футболку, щоб хоча б 15 хвилин насолодитися кайфовою прохолодою. До речі, на Занзібарі місцеві купаються в океані в одязі, тому що так прохолодніше і у воді, і на суші.

Що пити в спеку: максимум води, мінімум алкоголю

Ні для кого не секрет, що найголовніший напій у спеку – вода. Лікарі рекомендують пити негазовану воду кімнатної температури щопівгодини, але маленькими ковтками. А ось від кави, міцного чаю і алкоголю найкраще тимчасово відмовитися.

– Переважно я п’ю тільки воду, а в спеку – в більших об’ємах. До речі, у воду можна додати кілька листочків м’яти і часточку лимона – цей напій буде добре освіжати і бадьорити, – додав ведучий Нового каналу.

Що їсти в спеку: ніякого жиру

Від жирної і гострої їжі влітку найкраще відмовитися. Від солодкого теж – воно посилює потовиділення.

– Їжте більше салатів, свіжих фруктів. Спека й так виснажує, а якщо переїсти – можна і самому перетворитися на овоч, – жартує Узол.

Лайфхаки від Макса Узола: заморожена вода і міні-кондиціонер власноруч

У ведучого «У кого більше?» є кілька лайфхаків, які стануть у нагоді кожному в пекельну спеку:

Він часто носить із собою пляшку із замороженою водою, і коли йде під сонцем, кладе її собі на шию. Так значно легше перенести високу температуру. З цієї ж пляшки періодично можна поливати собі голову – волосся довго тримає вологу, особливо, якщо на голові головний убір. Якщо заморозити в холодильнику кубики льоду, а потім покласти їх у миску й поставити під вентилятор – вийде міні-кондиціонер.

Де врятуватися від спеки, якщо поїхати до моря не виходить

Проводити гарячі літні дні завжди легше біля моря. Наприклад, на диких пляжах Одеської області, про які Макс Узол і його дружина Оля Манько розкажуть у свіжому випуску свого YouTube-блогу «Камон». Але що робити, якщо немає можливості вирушити на відпочинок?

– Ховатися від спеки можна там, де є тінь. Ідеальне місце – парки, ботанічні сади, ліси. Я б з радістю поїхав у Карпати – вони влітку мені більше «заходять», ніж взимку, – каже ведучий Нового каналу. – Ще можна поганяти на вейкборді, сплавитися по річці.

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