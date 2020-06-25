Його обраницею стала актриса Марія Заніборщ

Сьогодні, 25 червня, на одну талановиту акторську родину стало більше. Зірка «Перших ластівок» Олександр Рудинський, який зіграв Ніка Масло, розпрощався зі статусом холостяка. Його дружиною стала колега, актриса Марія Заніборщ.

Закохані організували виїзну церемонію у столичному парку. Для урочистого розпису Марія обрала білу сукню вільного крою, а Олександр – сорочку і штани в тон наряду нареченої.

Video: Гірко! Зірка «Перших ластівок» Олександр Рудинський одружився Актор Олександр Рудинський одружився! Його обраницею стала колега Марія Заниборщ. Фото

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Історія кохання вже сім’ї Рудинських розпочалася ще в університеті.

– Ми навчалися разом у Карпенка-Карого. Знали одне одного давно, чотири роки провели пліч-о-пліч, – розповів Олександр. – Але лише в кінці навчання прийняли радикальне рішення – зустрічатися (усміхається). Ми репетирували спільну виставу, грали головні ролі, і в нас була драматично-лірична лінія. Почуття виникли не спонтанно. Ми багато часу проводили разом, дуже добре знали одне одного. Коли зрозуміли, що з’явилася симпатія, прийняли рішення бути разом. І не пошкодували. Нашим стосункам уже два роки.

Освідчення відбулося в небі – на колесі огляду під час гастролей.

Марія, як і її чоловік, служить у двох театрах – Театрі імені Івана Франка та Театрі драми і комедії на Лівому березі. А у виставі «Дванадцята ніч, або Що захочете» подружжя грає разом.

Вітаємо Рудинських із першим спільним святом! Та бажаємо багато років щасливого життя!