Актори веб-серіалу «FAKE»: хто зіграє головні ролі?
Уже цього літа Новий канал презентує свій перший веб-серіал «FAKE». Він розповість про контраст між шикарним життям у фільтрах Instagram та реальністю, коли ти в однокімнатній квартирі збираєш останні гроші на модну шмотку. Звичайна дівчинка Ліза з маленького містечка прагне стати крутою блогеркою. Але в гонитві за лакшері-життям вона забуває про справжні цінності та реальний світ, а тому потрапляє в дурні ситуації зі своєю вірною подругою-простушкою Валею.
Поринь у FAKE! Новий канал знімає веб-серіал про інстаграмне життя
Макс Девізоров зіграє сексуального бедбоя у веб-серіалі Нового каналу!
Ти вже знаєш, що у «FAKE» знімається зірка «Перших ластівок» та «Новенької» Макс Девізоров у ролі бедбоя Марка. Але хто ж виконає головну роль інстаграмерки Лізи та інших крутих персонажів? Дізнайся більше про акторів, які зіграли у комедійному веб-серіалі «FAKE».
Ліза
Роль виконала: Анна Остапенко
Вік: 23 роки
Рідне місто: Бориспіль
Сімейний стан: є хлопець
Освіта: Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого, спеціальність – «актор драматичного театру та кіно»
Де знімалася: «Перші Ластівки», «Синдром Дракона», «101», «Слуга народу».
Про свого героя: «Ліза – мрійлива та доволі смілива дівчина. Вона знає свої цілі та досягає їх досить цікавими і не завжди правильними способами. Якщо чесно оцінити себе, я думаю, у кожного з нас є щось від Лізи. Інколи ми заздримо, бажаємо всього й одразу, тримаємо образи та хочемо щось комусь довести, а головне – боїмося бути собою!!! Забуваємо, які ми прекрасні та особливі, і що найцінніше – це МИ! Нас прикрашає душа, а не сумочка Гучі. Нас цінять за доброту та турботу, а не за мільйон фоловерів. Ми прекрасні, бо різні, хоча забиваємо на це й відмовляємося від цієї родзинки!!!»
Валя
Роль виконала: Лілія Цвєлікова
Вік: 27 років
Рідне місто: Херсон
Сімейний стан: є хлопець
Освіта: Дніпровський театрально-художній коледж, Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого, спеціальність – «актор драматичного театру та кіно»
Де знімалася: історична драма «Сага», серіал «Доктор Віра», проекти «Ворожка», «Сліди, що зникають», «Суддя».
Про свого героя: «Валюха – найкраща подруга Лізи, її порадник, союзник і «типу старша сестра». За словом в кишеню не полізе, правдоруб, радикал, невиліковна оптимістка. Перед її самовпевненістю і почуттям гумору неможливо встояти. Безкомпромісний борець за справедливість, в амурних питаннях користується тактикою «танк».
Марк
Роль виконав: Максим Девізоров
Вік: 24 роки
Рідне місто: Київ
Сімейний стан: неодружений
Освіта: Київський національний університет культури і мистецтв, майстерня Гусакової Н.М.
Де знімався: серіали «Перші ластівки», «Новенька», «Доктор Віра», повнометражний фільм «Номери»
Про персонажа: «Мій персонаж Марк – альфач, казанова і мажор. Він любить бути в центрі уваги, має гарне почуття гумору та вміє вирішувати проблеми. Усі дівчата мріють про те, щоб бути поруч із таким хлопцем, а він не проти затягти кожну до себе в ліжко».
Діма
Роль виконав: Женя Лісничий
Вік: 22 роки
Рідне місто: Новоселиця, Чернівецька область
Сімейний стан: є дівчина
Освіта: Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого, спеціальність – «актор драматичного театру та кіно»
Де знімався: «Поверни моє життя», «Друге життя Анни», «Новенька».
Про свого героя: «Діма – звичайний. Він — студент-хакер. Живе з мамою та братом-підлітком. Закохується в дівчину-блогера (або insta-girl), за яку ще потрібно поборотися, іноді у прямому сенсі цього слова. Нерозділене кохання відкриває його з іншого боку та спонукає на чоловічі вчинки».
Ріта Сан
Роль виконала: Анастасія Іванюк
Вік: 21 рік
Рідне місто: Київ
Сімейний стан: без пари
Освіта: Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого, спеціальність – «актор драматичного театру та кіно»
Де знімалася: серіали «Швидка», «Життя прекрасне».
Про свого героя: «У кожного в підписках в Instagram є суперблогерка, яка веде успішний блог, має тисячі фоловерів і шикарні фотографії. Та чи все так красиво в реальному житті? Дивлячись на мою героїню, можна побачити, наскільки очікування і реальність можуть відрізнятися. Слідкуючи за Ритою, одразу розумієш, як важливо маючи все, залишатися хорошою людиною. Сильна, успішна, вольова, але, водночас, самотня дівчина, яка шукає любов прихильників».
Артем
Роль виконав: Даніл Шевченко
Вік: 17 років
Рідне місто: Київ
Сімейний стан: без пари
Освіта: закінчує 11 клас, мріє вступити до театрального вишу
Де знімався: серіали «Незабута», «Замкнене коло», «Кріпосна», фільм «Толока».
Про свого героя: «Мій герой Артем – це повне відображення образу типового підлітка у пубертаті. Дівчата, секс… А що ще цікаво підлітку????? Тьома – дуже веселий, харизматичний та, найголовніше, справжній. В Артема є брат Діма, з яким вони потрапляють у цікаві ситуації… Звісно ж, не без гумору, підколів… Але вони завжди готові допомогти один одному, як це і буває у справжніх братів».
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