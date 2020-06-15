Уже цього літа Новий канал презентує свій перший веб-серіал «FAKE». Він розповість про контраст між шикарним життям у фільтрах Instagram та реальністю, коли ти в однокімнатній квартирі збираєш останні гроші на модну шмотку. Звичайна дівчинка Ліза з маленького містечка прагне стати крутою блогеркою. Але в гонитві за лакшері-життям вона забуває про справжні цінності та реальний світ, а тому потрапляє в дурні ситуації зі своєю вірною подругою-простушкою Валею.

Поринь у FAKE! Новий канал знімає веб-серіал про інстаграмне життя

Макс Девізоров зіграє сексуального бедбоя у веб-серіалі Нового каналу!

Ти вже знаєш, що у «FAKE» знімається зірка «Перших ластівок» та «Новенької» Макс Девізоров у ролі бедбоя Марка. Але хто ж виконає головну роль інстаграмерки Лізи та інших крутих персонажів? Дізнайся більше про акторів, які зіграли у комедійному веб-серіалі «FAKE».

Ліза

Роль виконала: Анна Остапенко

Вік: 23 роки

Рідне місто: Бориспіль

Сімейний стан: є хлопець

Освіта: Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого, спеціальність – «актор драматичного театру та кіно»

Де знімалася: «Перші Ластівки», «Синдром Дракона», «101», «Слуга народу».

Про свого героя: «Ліза – мрійлива та доволі смілива дівчина. Вона знає свої цілі та досягає їх досить цікавими і не завжди правильними способами. Якщо чесно оцінити себе, я думаю, у кожного з нас є щось від Лізи. Інколи ми заздримо, бажаємо всього й одразу, тримаємо образи та хочемо щось комусь довести, а головне – боїмося бути собою!!! Забуваємо, які ми прекрасні та особливі, і що найцінніше – це МИ! Нас прикрашає душа, а не сумочка Гучі. Нас цінять за доброту та турботу, а не за мільйон фоловерів. Ми прекрасні, бо різні, хоча забиваємо на це й відмовляємося від цієї родзинки!!!»

Валя

Роль виконала: Лілія Цвєлікова

Вік: 27 років

Рідне місто: Херсон

Сімейний стан: є хлопець

Освіта: Дніпровський театрально-художній коледж, Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого, спеціальність – «актор драматичного театру та кіно»

Де знімалася: історична драма «Сага», серіал «Доктор Віра», проекти «Ворожка», «Сліди, що зникають», «Суддя».

Про свого героя: «Валюха – найкраща подруга Лізи, її порадник, союзник і «типу старша сестра». За словом в кишеню не полізе, правдоруб, радикал, невиліковна оптимістка. Перед її самовпевненістю і почуттям гумору неможливо встояти. Безкомпромісний борець за справедливість, в амурних питаннях користується тактикою «танк».

Марк

Роль виконав: Максим Девізоров

Вік: 24 роки

Рідне місто: Київ

Сімейний стан: неодружений

Освіта: Київський національний університет культури і мистецтв, майстерня Гусакової Н.М.

Де знімався: серіали «Перші ластівки», «Новенька», «Доктор Віра», повнометражний фільм «Номери»

Про персонажа: «Мій персонаж Марк – альфач, казанова і мажор. Він любить бути в центрі уваги, має гарне почуття гумору та вміє вирішувати проблеми. Усі дівчата мріють про те, щоб бути поруч із таким хлопцем, а він не проти затягти кожну до себе в ліжко».

Діма

Роль виконав: Женя Лісничий

Вік: 22 роки

Рідне місто: Новоселиця, Чернівецька область

Сімейний стан: є дівчина

Освіта: Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого, спеціальність – «актор драматичного театру та кіно»

Де знімався: «Поверни моє життя», «Друге життя Анни», «Новенька».

Про свого героя: «Діма – звичайний. Він — студент-хакер. Живе з мамою та братом-підлітком. Закохується в дівчину-блогера (або insta-girl), за яку ще потрібно поборотися, іноді у прямому сенсі цього слова. Нерозділене кохання відкриває його з іншого боку та спонукає на чоловічі вчинки».

Ріта Сан

Роль виконала: Анастасія Іванюк

Вік: 21 рік

Рідне місто: Київ

Сімейний стан: без пари

Освіта: Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого, спеціальність – «актор драматичного театру та кіно»

Де знімалася: серіали «Швидка», «Життя прекрасне».

Про свого героя: «У кожного в підписках в Instagram є суперблогерка, яка веде успішний блог, має тисячі фоловерів і шикарні фотографії. Та чи все так красиво в реальному житті? Дивлячись на мою героїню, можна побачити, наскільки очікування і реальність можуть відрізнятися. Слідкуючи за Ритою, одразу розумієш, як важливо маючи все, залишатися хорошою людиною. Сильна, успішна, вольова, але, водночас, самотня дівчина, яка шукає любов прихильників».

Артем

Роль виконав: Даніл Шевченко

Вік: 17 років

Рідне місто: Київ

Сімейний стан: без пари

Освіта: закінчує 11 клас, мріє вступити до театрального вишу

Де знімався: серіали «Незабута», «Замкнене коло», «Кріпосна», фільм «Толока».

Про свого героя: «Мій герой Артем – це повне відображення образу типового підлітка у пубертаті. Дівчата, секс… А що ще цікаво підлітку????? Тьома – дуже веселий, харизматичний та, найголовніше, справжній. В Артема є брат Діма, з яким вони потрапляють у цікаві ситуації… Звісно ж, не без гумору, підколів… Але вони завжди готові допомогти один одному, як це і буває у справжніх братів».

Дивись перший веб-серіал Starlight Media «FAKE» вже цього літа на YouTube Нового каналу!