Популярна модель та співачка стала учасницею нового випуску гастрошоу «Хлебное зрелище» на YouTube Нового каналу і скуштувала страви, які для неї приготували шефи Антон Васильєв та Ілля Сьомін

У ході зйомок проекту з’ясувалося, що саме кухарі мають усі шанси завоювати серце знаменитості:

– Обожнюю чоловіків, які готують, – відверто зізналася Даша Астаф’єва. – Чоловіків, які мають свої рецепти і секретики.

Тільки ось чи достатньо буде знань і умінь шефів «ХЗ шоу», щоб вразити модель, адже в цьому випуску Антону та Іллі довелося готувати в особливо складних умовах – сидячи в дитячому басейні, у VR-окулярах і… з головою коня! Та й інгредієнти дісталися не зовсім «жіночі».

Video: Даша Астаф’єва: «Обожнюю чоловіків, які готують!» Популярна модель та співачка стала учасницею нового випуску гастрошоу «Хлебное зрелище» на YouTube Нового каналу і скуштувала страви, які для неї приготували шефи Антон Васильєв та Ілля Сьомін

А оскільки, за правилами шоу, шефи не знають, для кого готують аж до самого фіналу, то є ризик, що хтось із них може випадково зробити ставку на сезонну окрошку, яка в Даші Астаф’євої у «чорному списку»:

– Для мене окрошка назавжди залишиться найдивнішою стравою! – зізналася модель. – І ті люди, які її їдять, теж 🙂 Без образ! За дивністю воно для мене, ніби в ризото з білими грибами додати лимонад дюшес 🙂

Які страви шефи приготували для Даші Астаф’євої, чи ризикне модель скуштувати обидва кулінарних шедевра, і хто з кухарів стане кращим, дивіться вже цієї неділі, 28 червня, о 12:00 на YouTube Нового каналу в 7-му випуску «Хлебного зрелища».

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