Учасники гастропроекту «Хлебное зрелище» розповіли, що допоможе спростити приготування страв

Любите готувати і проводите на кухні більшу частину вільного часу? Тоді вам точно знадобляться кулінарні лайфхаки від шеф-кухарів Антона Васильєва та Іллі Сьоміна – учасників гастропроекту «Хлебное зрелище», який Новий канал випускає на YouTube.

Лайфхак №1: готуйте і відразу прибирайте

Ілля Сьомін вважає, що головний кулінарний лайфхак – cook and clean. Готуйте і відразу ж прибирайте за собою – тоді кухня буде чистою, а брудний посуд після тусовок не стане проблемою.

Лайфхак №2: зберігайте продукти правильно

Кожен знає, наскільки важливо правильно зберігати продукти. В ідеалі – вакуумувати їх, але якщо немає спеціально приладу, допоможе звичайне вершкове масло. Якщо змастити їм сир або варену ковбасу з відрізаною боку, вони не засохнуть.

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Лайфхак №3: уважно соліть їжу

Пам’ятайте про те, що солити продукти потрібно правильно, адже сіль впливає на якість страви. Яєчню або омлет завжди варто солити в кінці приготування, м’ясо – в готовому вигляді, а ось фарш – безпосередньо перед приготуванням.

Лайфхак №4: запасіться спеціальними інструментами

Що більше у вас кулінарних ґаджетів, то легше і швидше ви зможете готувати. Ваги, блендер, мультиварка – це лише вершина айсберга із назвою «ідеальний набір для кухні». До того ж, спеціальні інструменти розширять ваші кулінарні горизонти – наприклад, якщо хочете приготувати копчені соуси або копчене пюре в домашніх умовах, без коптильного пістолета вам не обійтися, зазначив Антон Васильєв.

Лайфхак №5: при готуванні використовуйте лимон

Лимонний сік може не лише надати страві яскравий смак і аромат, але й замінити сіль. Особливо вдало він поєднується з овочами і рибою.

А вже цієї неділі ви побачите, чим шеф-кухарі «Хлебного зрелища» нагодували модель, співачку і актрису Дашу Астаф’єву і чиї страви вона відмовилася навіть спробувати. Місце зустрічі змінити не можна: YouTube Нового каналу, 28 червня, 12.00.

Про проект:

«Хлебное зрелище» – гастропроект, який Новий канал випускає на YouTube. У ньому шеф-кухарі Антон Васильєв та Ілля Сьомін змагаються в мистецтві кулінарної імпровізації – вони отримують однакові набори продуктів і мають приготувати з них різні страви. Задача періодично ускладнюється завданнями, які шефи виконують по ходу готування. Шеф-кухар, чиї страви найбільше разів оберуть запрошені гості, отримає головний приз – гастротур по Нью-Йорку. У свіжому випуску ви можете побачити, як страви учасників «Хлебного зрелища» оцінив музикант Іван Дорн: