Сьогодні, 22 червня, день народження святкує ведучий Нового каналу Сергій Притула! Цього року ведучому «Хто зверху?», «Діти проти зірок» та очільнику «Вар’яти-шоу» виповнюється 39 років. З них більше 12 років він присвятив Новому каналу. Саме тому у день народження «Тернопільського Сірого» новоканальці, які разом з ним роками працювали на знімальному майданчику, вирішили поділитися, за що ж вони так люблять Сергія Притулу.

Олександр Педан, ведучий реаліті «Ексів» та суддя «Хто зверху?»:

– Я так довго терпів Притулу, що аж полюбив (сміється). Насправді, це жарт, в якому є місце правді. Я люблю Притулу за те, що він унікальний, за те, що він професіонал, за те, що у нього є своя чітка позиція. Навіть якщо вона комусь може здаватися неправильною, для нього вона правильна. Найголовніше, за що я люблю Сергія, – за те, що він мій друг!

Олена-Крастіна Лебідь, ведуча «Аферистів в сітях»:

– За довгі ноги і короткі, влучні та бомбічні жарти!За класний настрій не тільки на знімальному майданчику, а й в редакторській, в столовці чи на парковці. За організаторські здібності і вміння мотивувати людей, щоб було не «срала-мазала», а «шуршить як ракета, і все блистить як дуло пістолета» (сміється).

Юлія Панкова, ведуча «Ревізора»:

– Тут все очевидно. По-перше, Сергій – неймовірний професіонал, з яким легко працювати. Він працює дуже чітко, не затягує процес, розуміє, до чого йде, та чітко ставить задачі. По-друге, його люблять за гумор. Сергій може створити неймовірний настрій на знімальному майданчику.

Віталій Тильний, учасник «Вар’яти-шоу»:

– Ну, не знаю, як можна не любити людину, яка платить тобі зарплату, ще й під час карантину, а? (сміється) А ще він дуже добрий, чуйний, правильний керівник Першого україномовного гумор-шоу «Вар’яти».

Вальон Сергійчук, учасник «Вар’яти-шоу»:

– Сергій – мій друг, кум і керівник. Звичайно, що найбільше Сергія я люблю за те, що він платить мені гроші (сміється). За що колектив любить Сергія Притулу? Він наш друг, кум (майже усіх) і керівник. І зібрав паспорти. Тому ми його дуже любимо (сміється).

Чи є дружба на ТБ? Притула, Нікітюк та інші зірки розповіли про колег-друзів

Акторок Нового каналу кинули у смітник та змусили цілуватися з безхатьком

Володимир Жогло, учасник «Вар’яти-шоу»:

– Чи ж можна Притулу не любити? Я обожнюю того святого чоловіка за всі його чесноти. Ну, але якщо серйозно, то я дуже люблю і поважаю Сергія Дмитровича за його далекоглядність, бо коли в 2010 році він створив україномовне гумор-шоу «Вар’яти», мало хто вірив в успіх. Та саме далекоглядність Притули привела нас до гастрольних графіків, повних залів і вдячних глядачів.

Сергій Полупан, учасник «Вар’яти-шоу»:

– Сергій – справедливий і мудрий очільник, чудовий батько, хороший сім’янин, творча та незалежна особистість. Він є прикладом для усіх чоловіків, ну, як і всі Сергії. І хоч він скромно називає себе «очільником», відкритий до всіх навколо. З ним можна поспілкуватися, коли тобі потрібні порада або підтримка, обійняти як друга, міцно потиснути руку. З іншими керівниками це можна зробити тільки на новорічному корпоративі.

Володимир Ковцун, учасник «Вар’яти-шоу»:

– Я Притулу люблю за те, що він навколо себе створює якусь таку атмосферу, коли завжди весело, смішно, добре і затишно. Притулу знаю вже років двадцять, з яких останні 10 ми майже кожного дня разом. Ну, як не любити людину, з якою ти кожного дня разом і майже ніколи не сваришся? Значить, то якась любов.

Не забудь привітати Сергія Притулу з днем народження у його соціальних мережах! Зроби ведучому приємно!