Актор «Перших ластівок» та «Новенької» розповів про свою обраницю

Молодий актор Макс Девізоров став мрією кожної дівчини після своїх ролей бедбоїв. Дівчата буквально танули від образів, які він грав на екрані. Тривалий час вони закидували його повідомленнями у соціальних мережах. Кожна хотіла стати його дівчиною. Але правда в тому, що в Макса вже є справжнє кохання. Дівчину Макса Девізорова звати Лілія Цвєлікова.

– Якось мені в Instagram написали: «А ти реально дівчина Девізорова?» Це було дуже смішно. Макс якраз сидів поруч, я йому показала і запитую, чи реально. Він відповів, що так, і це халепа, – зі сміхом поділилася Ліля.

Макс Девізоров зіграє сексуального бедбоя у веб-серіалі Нового каналу!

Максим Девізоров розповів, якою має бути його дівчина

Лілія Цвєлікова – також акторка. Зараз разом із Максом дівчина знімається у першому веб-серіалі Нового каналу «Fake». Пара познайомилася саме на знімальному майданчику. Точніше, востаннє, адже актори знайомилися тричі!

– Ми знайомилися кілька разів. Вперше це було на виставі «Хамелеон», де я грав головну роль, – розповідає Макс Девізоров. – Ліля – подружка нашої головної режисерки Влади Білозоренко. Вона прийшла подивитися прем’єрну виставу, а після підійшла сказати, що я дуже добре відпрацював. Мені було приємно почути таке від акторки театру «Золоті ворота». Наступного разу, коли побачилися, вона чомусь вирішила, що ми не зустрічалися. Я знову представився. Це було на дні народженні Влади. А втретє працювали разом у серіалі «Доктор Віра». У нас там не було спільних сцен, але часто перетиналися в акторській і на обіді. Після цього вирішили дізнатися одне про одного більше. І не пошкодували!

Макс Девізоров і Лілія Цвєлікова зустрічаються півроку. Вони почали жити разом уже через тиждень після початку стосунків. А за два тижні закохані сказали одне одному заповітне «Я тебе кохаю». Макс говорить, що неймовірно щасливий із Лілею, бо знайшов саме ту, яку шукав.

– Ліля – маленька, з почуттям гумору, романтична, дуже чутлива. В принципі, все, що я собі назагадував і набажав, отримав. Не очікував, що ми так швидко і глибоко зможемо одне одного відчути, – зізнався актор.

У веб-серіалі «Fake» Макс Девізоров та Лілія Цвєлікова не грають закоханих. Бедбой Марк крутить шашні з іншою дівчиною. Хочеш дізнатися, з ким саме? Тоді дивись веб-серіал «Fake» вже цього літа на YouTube Нового каналу