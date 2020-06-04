Поринь у Fake! Новий канал знімає веб-серіал про інстаграмне життя

StarLightMedia знімає свій перший веб-серіал

В епоху тотальної залежності людини від соціальних мереж Новий канал розпочав зйомки комедійного веб-серіалу Fake, який розповість про фальшиве життя через фільтри в Instagram.

– Fake – командна робота різних дивізіонів StarLightMedia! Зняти веб-серіал було мрією хлопців та дівчат з інтернет-відділу Нового каналу. Ідея Fake належить Оксані Касаткіній, Олексію Бардишеву та Олені Кривенчук. Ми змогли реалізувати її виключно завдяки комерційному відділу StarLight Digital, який знайшов спонсорів і повністю закрив бюджет виробництва! – розповіла Ольга Балабан, маркетинг-директор Нового Каналу. – Від Fake я очікую взаємної любові! Наша творча команда на чолі з режисером серіалу Андрієм Оленичем (він прекрасно відомий нашому холдингу за проектом «Топ-модель по-українськи») закохана в серіал. Ми мріємо, щоб глядач теж закохався у зняту нами історію! І мої особисті очікування: Fake стане стартом для виробництва веб-серіалів в StarLightMedia!

Молодіжний веб-серіал Fake покаже реальну картинку життя багатьох людей, які в гонитві за лайками і переглядами живуть двома життями: реальним і віртуальним. Історія серіалу – шлях до мрії головної героїні Лізи, яка намагається будь-яким способом пробитися у світ шоубізу і стати зіркою соцмереж. Її бажання створити віртуальне яскраве життя, постійний обман себе і оточуючих починають змінювати і її реальне життя.

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– Ідея зняти свій веб-серіал прийшла ще восени 2019 року. Ми хотіли створити щось легке і комедійне, при цьому підняти актуальну для молодої аудиторії Нового каналу тему – залежність від соціальних мереж, – розповідає Оксана Касаткіна, шоуранер Fake і керівник відділу контент-маркетингу Нового каналу. – Життя багатьох блогерів ми бачимо через фільтри Instagram – все стильно, яскравою, красиво. Як усе насправді, з якими труднощами вони стикаються, як з ними справляються, де живуть – це частіше за все не виноситься у стрічку соцмереж. Про те, як це – здаватися, а не бути, наш серіал. Через фейкове життя, яке вигадала собі головна героїня, вона зі своєю подругою постійно потрапляє в безглузді, смішні, важкі ситуації, з яких їй щодня доводиться шукати вихід. У серіалі є й любовна лінія, яка розповідає про те, що в гонитві за яскравою картинкою ми не помічаємо близьких і надійних людей поруч.

Над створенням сценарію працювала digital-команда Нового каналу разом зі сценаристом Інною Мельник (креативним продюсером серіаліті «Київ вдень та вночі») і режисером-постановником Андрієм Оленичем («Топ-модель по-українськи»).

– Відмінність веб-серіалу від звичайного – у певних привілеях: все можна зробити більш вільно, відкрито, без огляду на те, чи сподобається цільовій аудиторії телеканалу. Для мене головне завдання – зняти весело, органічно, динамічно, щоб усі сцени і герої були живими. У нас стрімкий сценарій: 8-15 хвилин – і ми проковтнули серію, 1-2 хвилини – і сцена закінчилася. Весело – це головне слово цього серіалу, – каже Андрій Оленич, режисер-постановник Fake, колишній креативний продюсер StarLightMedia.

Хто грає?

Новий канал продовжує підтримувати молодих талановитих акторів. Тому в серіалі зіграють зірки «Перших ластівок» і «Новенької»: Аня Остапенко роль блогерші Лізи, Макс Девізоров – мажора Марка, Женя Лісничий – айтішника Діми. Також у серіалі знімуться і нові обличчя – актриса Ліля Цвелікова в ролі подруги головної героїні Валі і Настя Іванюк в ролі Instagram-блогерші Рити Сан.

– З молодими акторами чудово працювати. Вони швидко зрозуміли формат, багато принесли зі свого життя. На першій зустрічі ми домовилися, що кожен буде додавати в характер героя міні-жести, звички. Актори можуть набагато краще за досвідченого сценариста дотончити ролі, принісши на майданчик щось своє. Це робить персонажа «живішим», – доповнив Адрій Оленич.

Зйомки під час карантину?

Карантин вніс свої корективи у плани команди веб-серіалу Fake. На деякий час довелося зупинити підготовку. Та digital-відділ продовжував працювати і планувати зйомки онлайн.

– На щастя, в нашій реальності, щоб провести зустріч, достатньо мати доступ до інтернету. Так у нас і проходили обговорення з командою веб-серіалу – в Zoom або Skype. Наприклад, режисер з акторами проводив індивідуальні зустрічі в Skype, щоб опрацювати ролі, розібрати персонажа, пройтися по важливим сценам, – розповіла Оксана Касаткіна.

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4 червня мрія авторів серіалу нарешті здійснилася, і зйомки розпочалися. Кількість людей на майданчику суворо обмежили, всі ходять у масках, регулярно проводиться температурний скринінг, використовуються дезінфектори. Лише актори можуть знімати маски, заходячи в кадр. Попереду – пул зйомок, монтаж і велика прем’єра, яка відбудеться вже цього літа на YouTube Нового каналу!

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