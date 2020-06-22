Мільфей з панкейку і френч-тосту: рецепт французького десерту, який сподобається кожному
Шеф-кухар Ілля Сьомін вже встиг порадувати цим десертом українського співака Івана Дорна
Класичний мільфей – це французький десерт, який дуже схожий на «Наполеон», але з додаванням фруктів. Він готується з дуже тонко розкатаного листкового тіста, заварного крему та ягід. А ми пропонуємо приготувати незвичайну варіацію мільфея від шеф-кухаря Іллі Сьоміна – учасника гастропроекту «Хлебное зрелище», який Новий канал випускає в YouTube. Він готується з панкейків, френч-тостів та малини. А ще для його приготування не потрібне молоко.
Інгредієнти:
- яйце – 2 шт.;
- борошно – 200 г;
- оливкова олія;
- малинове варення – за смаком;
- маскарпоне – 1 упаковка;
- малина – за смаком;
- тост – 1 шт.;
- цукрова пудра – за смаком;
- ванілін – 5 м
Спосіб приготування:
- Щоб приготувати панкейк, змішайте яйце з маскарпоне, борошном, цукровою пудрою та ваніліном. Додайте трохи води.
- Сформуйте з маси панкейк і смажте на оливковій олії з обох боків до готовності.
- Зробіть крем із маскарпоне та малинового варення.
- Зробіть кляр для тосту: перемішайте яйце з маскарпоне, цукровою пудрою і водою.
- Обваляйте тост у клярі, обсмажте його на гарячій сковороді з олією.
- Викладіть на тарілку панкейк, змастіть кремом, зверху покладіть тост, завершіть шаром крему.
- Прикрасьте десерт свіжою малиною. І пелюстками троянд, якщо збираєтеся здивувати свою другу половинку!
Саме цей десерт з «набору для сніданку в ліжко» Ілля Сьомін готував у свіжому випуску «Хлебного зрелища». Чи сподобалася страва запрошеному гостю – співаку Івану Дорну, ви можете дізнатися у свіжому випуску гастропроекту, який Новий канал розмістив на YouTube.
В тему:
Смузі: рецепт ідеального сніданку від відомого шеф-кухаря
Іван Дорн на ходу придумав репчик про шефів «Хлебного зрелища»: Ексклюзив!