Мільфей з панкейку і френч-тосту: рецепт французького десерту, який сподобається кожному

Шеф-кухар Ілля Сьомін вже встиг порадувати цим десертом українського співака Івана Дорна

Класичний мільфей – це французький десерт, який дуже схожий на «Наполеон», але з додаванням фруктів. Він готується з дуже тонко розкатаного листкового тіста, заварного крему та ягід. А ми пропонуємо приготувати незвичайну варіацію мільфея від шеф-кухаря Іллі Сьоміна – учасника гастропроекту «Хлебное зрелище», який Новий канал випускає в YouTube. Він готується з панкейків, френч-тостів та малини. А ще для його приготування не потрібне молоко.

Інгредієнти:

яйце – 2 шт.;

борошно – 200 г;

оливкова олія;

малинове варення – за смаком;

маскарпоне – 1 упаковка;

малина – за смаком;

тост – 1 шт.;

цукрова пудра – за смаком;

ванілін – 5 м

Спосіб приготування:

Щоб приготувати панкейк, змішайте яйце з маскарпоне, борошном, цукровою пудрою та ваніліном. Додайте трохи води. Сформуйте з маси панкейк і смажте на оливковій олії з обох боків до готовності. Зробіть крем із маскарпоне та малинового варення. Зробіть кляр для тосту: перемішайте яйце з маскарпоне, цукровою пудрою і водою. Обваляйте тост у клярі, обсмажте його на гарячій сковороді з олією. Викладіть на тарілку панкейк, змастіть кремом, зверху покладіть тост, завершіть шаром крему. Прикрасьте десерт свіжою малиною. І пелюстками троянд, якщо збираєтеся здивувати свою другу половинку!

Саме цей десерт з «набору для сніданку в ліжко» Ілля Сьомін готував у свіжому випуску «Хлебного зрелища». Чи сподобалася страва запрошеному гостю – співаку Івану Дорну, ви можете дізнатися у свіжому випуску гастропроекту, який Новий канал розмістив на YouTube.

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