Макс Девізор зіграє сексуального бедбоя у веб-серіалі Нового каналу!

«Приємно усвідомлювати, що на молодь не забили, і хтось робить цікавий контент саме для такого сегменту глядачів, як підлітки», – говорить актор

Молодий актор-красунчик Макс Девізоров полюбився глядачам Нового каналу за ролі бедбоїв у серіалах «Перші ластівки» та «Новенька». Тому ми впевнені, що фанати зрадіють його новій роботі. Макс зіграє мажора у нашому новому веб-серілі «Fake». Виходити проект буде лише на digital-платформах Нового каналу – на сайті та в YouTube.

– Комусь може здатися, що погодитися на роль у проекті, що буде лише на діджитальних платформах, – це великий ризик. Особливо враховуючи те, що в Україні таке поняття, як digital-платформи щойно починає розвиватися. Проте хтось же має бути першим! – говорить Макс Девізоров. – Наш серіал розповість про життя моїх однолітків, коли ти онлайн 24/7, про життя в епоху онлайн-визнання, хайпу та гонитви за лайками. Тому де ж йому ще виходити, як не в інтернеті? Мені додає впевненості те, що над створенням цієї історії працюють молоді, свіжі, креативні особистості, які не втрачають свідомості від таких понять як «Тік-Ток» та інста-челенджі (сміється).

Максим Девізоров розповів, якою має бути його дівчина

Веб-серіал «Fake» розповість про фальшиве життя в яскравих фільтрах Instagram, коли у стрічці в тебе мус з кіноа, а на поличках у кухні чекає вермішель швидкого приготування. Якщо ти хочеш здаватися, а не бути, твоє життя перетворюється на фейк. Світ через фільтри Instagram так затягує тебе, що ти втрачаєш зв’язок із реальністю й починаєш потрапляти в найбезглуздіші ситуації. А все тому, що реальність нікуди не зникає, поки ти гортаєш стрічку і коментуєш сторіз.

– На мою думку, тема нашого майбутнього серіалу напрочуд актуальна та важлива! Вона розкривається завдяки цікавим перипетіям, з якими головна героїня повинна зіткнутися по ходу історії. У процесі вирішення проблем їй потрібно не втратити справжню себе. Мій персонаж Марк – альфач, казанова і мажор. Він любить бути в центрі уваги, має гарне почуття гумору та вміє вирішувати проблеми. Усі дівчата мріють про те, щоб бути поруч із таким хлопцем, а він не проти затягти кожну до себе в ліжко. Буде багато гумору, жартів та справжніх почуттів, – інтригує актор.

Максим Девізоров: «Хочеться вдосконалюватися і створити справжнього мерзотника»

Макс Девізоров вже не може дочекатися старту веб-серіалу «Fake». А все тому, що актору подобається працювати у проектах Нового каналу.

– Мені дуже пощастило! Адже я маю можливість працювати з людьми, які зацікавлені в тому, щоб розібратися, що відчувають, як живе та чим цікавиться молодь! Люди, які працюють на Новому, намагаються зрозуміти нас та допомогти зконектитися з навколишнім світом. Приємно усвідомлювати, що на молодь не забили, і хтось робить цікавий контент саме для такого сегменту глядачів, як підлітки. Кажуть, що за ними майбутнє. Але ж ні! Вони і є майбутнє! Тому я вдячний за таку можливість – бути частиною молодіжного світобачення та допомагати формувати смаки нашого покоління, – говорить Девізоров.

Не пропусти прем’єру комедійного молодіжного веб-серіалу «Fake» на YouTube Нового каналу цього літа!