Модель з 13-м розміром грудей знялася у веб-серіалі StarLightMedia

Міла Кузнєцова вже знайома глядачам Нового каналу за проектом «Хто проти блондинок?». Тепер її можна буде побачити і в серіалі

На початку червня Новий канал розпочав зйомки свого першого веб-серіалу FAKE. У ньому глядачі побачать акторів з уже улюблених проектів «Перші ластівки» і «Новенька» – Аню Остапенко, Макса Девізорова, Женю Лісничого. А також дівчину, яку вони могли бачити у проекті «Хто проти блондинок?» – Мілу Кузнєцову, блондинку з 13-м розміром грудей.

– Міла зіграла епізодичну роль. Для однієї зі сцен нам потрібна була пишногруда дівчина, яка підбирає собі в second hand одяг не за розміром, – розповіла шоуранер FAKE і керівник відділу контент-маркетингу Нового каналу Оксана Касаткіна. – Міла – модель plus size із досвідом роботи на знімальному майданчику, тому ідеально підійшла на цю роль.

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До речі, Міла не просто модель і власниця пишного бюста, а й спортсменка – у вересні на турнірі в Таїланді дівчина дебютує у змішаних єдиноборствах (MMA). Чи варто говорити, що коли вона з’явилася на знімальному майданчику, там стало дуже гаряче?

– Хоч моя роль і була епізодичною, до мене поставилися як до актриси – завжди запитували, чи комфортно я почуваюся, чи все гаразд. Колектив дуже хороший і атмосфера на знімальному майданчику приємна, – поділилася враженнями Міла. – Роль, хоч і була маленькою, але дуже мені сподобалася. Якщо запропонують ще щось подібне, із задоволенням погоджуся. Акторська професія для мене нова, але я планую спробувати себе і в цьому напрямку.

Побачити Мілу Кузнєцову у веб-серіалі FAKE ви зможете вже в липні на YouTube Нового каналу.

Про серіал:

FAKE – перший веб-серіал Нового каналу. Він розповідає про юну блогерку Лізу, яка живе фальшивим життям в Instagram і обманює всіх навколо. Хоча серіал молодіжний і комедійний, історія Лізи ставить глядача перед головним питанням: що важливіше – здаватися чи бути?