Над Лесею Нікітюк провели науковий експеримент

Під час шоу «Хто проти блондинок?» Леді Ле довелося терпіти біль та стримувати свої емоції

Наше тіло дуже вразливе до емоцій, і фраза «всі хвороби від голови» – не маячня. Існує цілий напрямок у медицині – психосоматика, яка вивчає вплив психологічного стану на самопочуття. Вчора у студії шоу «Хто проти блондинок?» (Новий канал) провели психологічний експеримент, який підтвердив, що стримування емоцій може стати причиною тілесних захворювань. Не хвилюйтеся, під час досліду ніхто не захворів!

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Ведучій Лесі Нікітюк, зірковому учаснику Тарасу Стадницькому та блондо-бомбі Тані треба було якнайдовше протримати руки у крижаній воді.

– При цьому я буду промовляти лайливі слова, – пояснила учасниця шоу та психолог Таня. – Саме у такий спосіб я виражатиму свої емоції. Тарас, ви маєте говорити пестливі слова, а Леся – мовчати. Так ми перевіримо, у який спосіб переживання емоцій дозволить довше витримати дискомфорт.

Леді Ле протрималася лише десять секунд. Ведуча зізнається, що вона не звикла мовчати, а тут їй довелось терпіти біль і стримувати емоції. За її словами, це дуже важко!

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– Я здався другим, – каже Тарас. – Бо всі гарні слова у моєму лексиконі закінчились (усміхається). А вже так кортіло сказати «гостре» словечко.

Блондо-бомба остання витягнула руки з води.

– Лаялась, гарчала та кричала – так я «викидувла» увесь свій негатив, – пояснила Таня. – Мій експеримент довів, що людина, яка виговорює своє невдоволення, довше витримує біль. Якщо тримати негативні емоції в собі, то вони можуть стати причиною різних захворювань. Тому не соромтеся своїх агресивних імпульсів. Краще покричіть, щоб ваші переживання не вплинули на здоров’я.

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