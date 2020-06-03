Донька Сергія Притули зробила йому манікюр

Ведучий Нового каналу Сергій Притула останнім часом дедалі частіше публікує фото та відео з родиною. В Instagram-сторіз він розмістив новий веселий ролик із донькою Соломією, а також розповів про виховання своїх дітей

На відео, опублікованому в соцмережі, Соломія старанно фарбує татові нігті яскравим лаком. До ролику Сергій підібрав милі підписи: «Наполеглива робота», «Безальтернативність вибору», «І яка різниця, наскільки важким був день».

– А ви мені всі пальчики помалюєте? Чи тільки на одній руці? – поцікавився у доньки ведучий «Хто зверху?» та «Діти проти зірок» (Новий канал).

– І тут, і тут, – відповіла дівчинка.

– А давайте потім ще мамі намалюємо? – запропонував Сергій Соломії.

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Після цього дівчинка подивилася в камеру і радісно скрикнула, помітивши, що в якості оператора виступила її мама Катерина.

Сергій – тато не строгий, але вимогливий, причому, як до сина, так і до доньки.

– Строгість залежить не від ґендеру, а від поведінки, – пояснив Притула. – Коли Дмитрові було два роки, якісь зауваження були ідентичні тим, які зараз робимо Соломії. Звісно, що на даному етапі до Дмитра я більш вимогливий – хлопцеві 11 років. Це вже той вік, коли багато моментів у поведінці, в побуті, у розподілі власного часу мають бути ініційовані ним, а не дорослими. А поява дітей автоматично розвиває у тобі терплячість та наполегливість. Ну, і ще трошки «мімімішність» (усміхається).