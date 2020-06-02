Що з’їсти, якщо в холодильнику нічого немає: майстер-клас від учасників «Хлебного зрелища»
Шеф-кухарі Антон Васильєв та Ілля Сьомін розповіли, що можна приготувати з «набору холостяка»
Забігалися у справах і не встигли закупити продукти? Не проблема! Приготувати ситну і смачну вечерю можна і з традиційного «набору холостяка» – яєць, пельменів, шпротів. Як незвично подати страви з найпростіших продуктів, показали шеф-кухарі Антон Васильєв і Ілля Сьомін – учасники гастропроекту «Хлебное зрелище», який Новий канал випускає в YouTube.
Тост зі скремблом, шпинатом та шпротами: рецепт від Антона Васильєва
Інгредієнти:
- хліб «Бородинський» – 1 скибка;
- шпинат – 12 листків;
- яйце – 2 шт.;
- шпроти – 1 банка;
- пельмені – за бажанням;
- кетчуп;
- майонез;
- олія.
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Спосіб приготування:
- Підсушіть хліб на розігрітій сковороді без масла.
- Подрібніть шпинат і обсмажте його в олії. Вбийте на сковороду до шпинату два яйця і доведіть до готовності, щоб вийшов скрембл (яєчня-бовтанка).
- Викладіть скрембл зі шпинатом на тост.
- Зверху додайте шпроти.
- Пельмені зваріть і подайте окремо з соусом з кетчупу і майонезу.
Пельменотост: авторський рецепт від Іллі Сьоміна
Холостяцький пельменотост – нова (дуже авторська) страва, яку шеф-кухар Ілля Сьомін вигадав на зйомках «Хлебного зрелища», щоб задіяти продукти з «набору холостяка».
Інгредієнти:
- хліб «Бородинський» – 1 скибка;
- пельмені – 1 шт. на тост, решту за бажанням;
- шпинат – 12 листків;
- шпроти – 1 банка;
- олія;
- кетчуп;
- майонез.
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Спосіб приготування:
- Зваріть і обсмажте пельмені.
- Обсмажте хліб з обох боків на розігрітій сковороді. Без масла.
- Змішайте кетчуп і майонез у пропорції 1: 3, додайте чорний перець. Намажте отриманим перцевим кетченезом грінку.
- Подрібніть і прогрійте шпинат на сковороді з олією, потім викладіть його на грінку.
- Зверху викладіть шпроти.
- Накрийте тост заздалегідь звареним і обсмаженим пельменем.
- Решту пельменів можна подати окремо.
Яка страва більше сподобалося запрошеному гостю – блогеру і актору Богдану Буше – ви можете дізнатися у свіжому випуску «Хлебного зрелища», який Новий канал випустив у YouTube:
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