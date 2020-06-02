Що з’їсти, якщо в холодильнику нічого немає: майстер-клас від учасників «Хлебного зрелища»

Шеф-кухарі Антон Васильєв та Ілля Сьомін розповіли, що можна приготувати з «набору холостяка»

Забігалися у справах і не встигли закупити продукти? Не проблема! Приготувати ситну і смачну вечерю можна і з традиційного «набору холостяка» – яєць, пельменів, шпротів. Як незвично подати страви з найпростіших продуктів, показали шеф-кухарі Антон Васильєв і Ілля Сьомін – учасники гастропроекту «Хлебное зрелище», який Новий канал випускає в YouTube.

Тост зі скремблом, шпинатом та шпротами: рецепт від Антона Васильєва

Інгредієнти:

хліб «Бородинський» – 1 скибка;

шпинат – 12 листків;

яйце – 2 шт.;

шпроти – 1 банка;

пельмені – за бажанням;

кетчуп;

майонез;

олія.

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Спосіб приготування:

Підсушіть хліб на розігрітій сковороді без масла. Подрібніть шпинат і обсмажте його в олії. Вбийте на сковороду до шпинату два яйця і доведіть до готовності, щоб вийшов скрембл (яєчня-бовтанка). Викладіть скрембл зі шпинатом на тост. Зверху додайте шпроти. Пельмені зваріть і подайте окремо з соусом з кетчупу і майонезу.

Пельменотост: авторський рецепт від Іллі Сьоміна

Холостяцький пельменотост – нова (дуже авторська) страва, яку шеф-кухар Ілля Сьомін вигадав на зйомках «Хлебного зрелища», щоб задіяти продукти з «набору холостяка».

Інгредієнти:

хліб «Бородинський» – 1 скибка;

пельмені – 1 шт. на тост, решту за бажанням;

шпинат – 12 листків;

шпроти – 1 банка;

олія;

кетчуп;

майонез.

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Спосіб приготування:

Зваріть і обсмажте пельмені. Обсмажте хліб з обох боків на розігрітій сковороді. Без масла. Змішайте кетчуп і майонез у пропорції 1: 3, додайте чорний перець. Намажте отриманим перцевим кетченезом грінку. Подрібніть і прогрійте шпинат на сковороді з олією, потім викладіть його на грінку. Зверху викладіть шпроти. Накрийте тост заздалегідь звареним і обсмаженим пельменем. Решту пельменів можна подати окремо.

Яка страва більше сподобалося запрошеному гостю – блогеру і актору Богдану Буше – ви можете дізнатися у свіжому випуску «Хлебного зрелища», який Новий канал випустив у YouTube:

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