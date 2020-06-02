Колишня дружина екс-гравця київського «Динамо» Ірина Морозюк дала відверте інтерв’ю ведучій Нового каналу

Нещодавно ведуча тревел-проекту «У кого більше?», який Новий канал презентує восени, Анна Олицька завела YouTube-канал, на якому публікує інтерв’ю з цікавими та неординарними особистостями. Однією з них стала Ірина Морозюк – тепер вже колишня дружина екс-захисника київського «Динамо» Миколи Морозюка.

У цьому інтерв’ю Ірина не лише вперше зізналася, що розійшлася з чоловіком, але й зі сльозами на очах розповіла, наскільки важким було її дитинство.

– Мама народила мене у 18, вони з татом розлучилися, коли мені було 2 рочки. Переважно мене виховувала бабуся. Мама проводила зі мною настільки мало часу, що, коли вона приходила з роботи і спала, я сідала біля ліжка й дивилася, як вона спить, – згадала Морозюк. – Мама хворіла на епілепсію, тому я постійно боялася, що вона помре. Напади часто траплялися на моїх очах. Вона сиділа на сильних психотропних препаратах, тому мамі забороняли мене народжувати, говорили, що вона народить дебіла.

Домашнє насильство було нормою в родині дівчини. З неї регулярно знущалися найближчі – мама й дідусь.

– У дитинстві мене дуже сильно били і принижували. Мама, наприклад, любила принижувати мене при моїх друзях. Ні за що, просто так, – зізналася колишня дружина футболіста. – Мій дідусь теж був тираном, він бив мене кулаками. Зараз я дуже недовірлива, борюся з панічними атаками і фобіями, з якими мені дуже важко справлятися – все через те, що в дитинстві я не знала, в який момент мені прилетить ні за що.

Рідний батько навіть не намагався врятувати доньку від знущань, які вона терпіла вдома.

– Татові я ніколи не була потрібна. Якось написала йому, що мені було б приємно, якби він брав участь у моєму житті. На що він відповів: «Іро, мені достатньо, щоб ти раз на місяць написала, що жива», – розповіла Ірина ведучій Нового каналу. – Коли в мене з’явився чоловік, він замінив маму і тата.

Дізнатися, як Ірина боролася з коронавірусом, чому розлучилася з Миколою і чи зраджувала вона його, ви можете, подивившись повну версію інтерв’ю на YouTube-каналі «Олицкая»:

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