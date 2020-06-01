Формат церемонии вручения наград, еще обсуждают

Из-за пандемии коронавируса и карантин много важных награждений, в частности «Оскар-2021», решили перенести. Но вручение премии «Эмми» проведут в запланированную дату – 20 сентября. Правда, академия телевидения и ABC еще думают над форматом церемонии. Об этом сообщает издание Variety.

Из-за пандемии было перенесено голосования за кандидатов, а также объявления номинантов, которое теперь состоится 28 июля.

«Это произойдет в той или иной форме, но у нас не много времени. Не знаю в каком формате будет проходить Эмми, но точно произойдет», – заверил вице-президент ABC Роб Миллс.

Миллс отметил, что главной причиной переноса «Оскара» было закрытие кинотеатров и кинофестивалей. Но у «Эмми» проблем с контентом для награждения не будет.

Фото: Getty Images

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