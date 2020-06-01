Притула, Костромічова, Мокріді та інші зірки – про виховання дітей

У перший день літа світ відзначає Міжнародний день захисту дітей. Це свято зайвий раз нагадує, що ми маємо дбати про підростаюче покоління. Ведучі Нового каналу – теж мами й тата. Вони поділилися своїми принципами виховання і розповіли, що для них головне у стосунках з їхньою малечею

Сергій Притула, ведучий «Хто зверху?», «СуперІнтуїція» та «Діти проти зірок»

– Головний принцип виховання – бути чесним у стосунках і не нав’язувати дітям своїх уподобань, – стверджує Притула. – Підтримувати їх у захопленнях і починаннях. Ну, і жити так, щоб ним не було за нас соромно. Намагаюся бути прикладом. Щодо сина, то я пишаюся насамперед тим, що прищепив йому любов до читання книг. Малий читає «запоєм». А ще переконав у важливості вивчення англійської мови. Він надзвичайно швидко читає, і його розмовна англійська майже позбавлена акценту, який так дошкуляє мені. А донька Соломійка поки що маленька, тому важко зараз у її розвеселому дитинстві знайти особисто мої батьківські досягнення. Наразі це командна робота – і мене, і Каті, і Діми, і бабусь, і дідуся.

Круті місця Києва. Гайд від Сергія Притули

Алла Костромічова, ведуча проекту «Топ-модель по-українськи»

– Син Сальваторе майже завжди знаходиться поруч зі мною, – каже Алла. – Взагалі ми живемо в Нью-Йорку, але, коли я прилітаю до Києва на кілька місяців на зйомки «Топ-моделі по-українськи», завжди беру його з собою. Виняток – Тижні моди в інших країнах, там насичений графік не дозволяє нам проводити час разом. Назвати ідеальною мамою мене не можна, тому що мені бракує терпіння займатися з сином і розвивати весь його потенціал. Якщо він не хоче писати букви, то я відповідаю: «Гаразд, тоді не будемо. Пішли краще щось з конструктора побудуємо, мені це теж цікаво». Я вважаю, що якість часу, проведеного з дитиною, дуже важлива.

Тетяна Мокріді, директор Школи леді в реаліті «Від пацанки до панянки»

– У нас із чоловіком виховання дітей можна звести до правила п’яти «не»: не брехати, не лякати, не кричати, не принижувати, не штурхати, – ділиться Мокріді. – У сім’ї має бути така атмосфера, щоб дитина хотіла повертатися додому, потребувала спілкування і батьківських порад. Надмірна строгість лише відштовхує. Дитина буде довіряти тільки тоді, коли зрозуміє, що батьки не брешуть навіть у дрібницях. Любов і щирість – запорука хороших взаємин. Я переконана, що сім’я – це команда. Треба разом працювати і разом відпочивати.

Анна Олицька, ведуча тревел-реаліті «У кого більше?»

– Я постійно розривалася – віддавала 50% часу роботі, а 50% – вихованню сина Тимофія, – пояснює Анна. – З часом зрозуміла, що потрібно залучати його до свого робочого процесу, інакше – ніяк. Він знімався у всіх моїх сюжетах для Нового каналу, приїжджав на зйомки, монтажі, бачив, як це все робиться. Коли я запустила YouTube-канал, він продовжив спостерігати за тим, як я працюю. На зйомки, щоправда, поки не їздить, але залучений у робочий процес. З монтажем він вже на «ти», навіть у соцмережах виставляє відео, які сам монтує.

Тоді та зараз: як зірки Нового каналу змінилися з дитинства

Олег Кензов, ведучий реаліті «Кохання на виживання»

– Треба бути друзями для своїх дітей, – каже Олег. – Іноді батьки перетворюються на нудних дорослих. Вони забувають, що теж були дітьми. Я намагаюся бути на одній хвилі з донькою. Строгість і терор ніколи до хорошого не приводили. Доброта, ласка і діалог з дитиною – ось на цьому будуються мої стосунки з донечкою. Я не строгий тато.