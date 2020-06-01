Круті місця Києва. Гайд від Сергія Притули

Ведучий Нового каналу поділився своїми улюбленими місцями в українській столиці

Ситуація з пандемією коронавірусу ще на довгий час змусить багатьох залишатися в Україні. Атому люди починають шукати варіанти внутрішнього туризму. Хтось поїде на Закарпаття, хтось – в Одесу, а хтось – у Київ. Окрім типово туристичних, у столиці є й інші цікаві місця, які здивують своєю незвичністю. Добіркою улюблених місць у столиці вирішив поділитися і ведучий Нового каналу Сергій Притула на своєму YouTube-каналі.

Сергій Притула – про життя в Києві та орендовану квартиру: «Це був дурдом»

Виїхали з Києва: куди Сергій Притула вирушив зі своєю сім’єю

– Люди, які живуть у Києві, на Майдан приходять зазвичай під час революції. А щоб зустрітися з друзями чи десь погуляти, у столиці є значно більше цікавих місць. Стандартний набір для туриста, який приїжджає до Києва, виглядає так: Майдан, Хрещатик, Києво-Печерська лавра, Софія, Михайлівський, Поділ. Але є ще багато непопсових місць, про які я хочу вам сьогодні розказати, – заінтригував Сергій Притула.

Тож записуйте незвичні і круті місця Києва від Сергія Притули:

1. Вулиця Іоанна Павла ІІ. Насправді, похвалитися якимись архітектурними чи історичними пам’ятками ця вуличка навряд чи зможе. Але я страшенно люблю її навесні. Особливо в період цвітіння. І якщо у вас відсутня алергія на цвіт, то немає нічого милішого, ніж прогулятися цією вуличкою зверху вниз до Великої Васильківської, коли по обидва боки тебе супроводжує вишнева алея. А пішохідна зона по краю обрамлена каштанами. Традиційними київськими каштанами, яких зараз так не вистачає на Хрещатику. Ближче до ресторану «Балкон», який ще 15 років тому був таким собі генделиком, каштани переходять у липи, стоячи в тіні яких можна помилуватися будинком №13. Він цікавий тим, що у 2005-2007 роках там на сьомому поверсі у двокімнатній квартирі ділили квадратні метри між собою ваш покірний слуга і гурт «Скай» у повному складі. А на п’ятому жив Фома з гурту «Мандри». Не будинок, а просто творча цитадель!

2. Спаський бастіон. Якщо не дійти до лаври, а сходити наліво, то можна потрапити на мою улюблену локацію №2. Бастіон цей непростий. Спочатку це було одне з укріплень Києво-Печерської фортеці, яку розбудовували багато років. Спершу цим займалися козаки під проводом Самойловича, а потім підключився і Гетьман Мазепа. Це одна з найвищих точок Києва, і з неї відкривається фантастичний вид. особливо ввечері, особливо на лівий берег. Раніше ця місцевість була дещо запущена, про неї мало хто знав. Туди можна було заїхати машиною, і там, на майданчику, ці машинки паркувалися, хлопці відкривали багажники і торгували кальянами. Можна було розстелити коцик на землі і ввечері, попиваючи каву, милуватися вечірньою столицею. Але зараз там вже навели лад.

3. Замок барона. Коли ви будете біля Золотих воріт, а ви однозначно будете біля Золотих воріт, зверніть, будь ласка, увагу на нього. Він знаходиться за адресою Ярославів вал, 1. Цей чудернацький замок з горгульями на фасаді був побудований у Києві під час будівельної лихоманки поміщиком Михайлом Підгірським. Перші поверхи пан Підгірський здавав в оренду, а потім продав. Ніхто з наступних власників у цьому будинку не жив, а впродовж років там знаходилися кондитерська, пекарня, редакція газети і навіть театр німого кіно. Після революції, як завжди, цей будинок розбили на комунальні кімнати. Зараз він порожній, там ніхто не живе, і взагалі будинок готується до реконструкції. Неподалік від замку Барона є культова пиріжкова «Ярослава». Якщо ви знали про неї, то слава Богу, а якщо ні, то здаю точку.

4. Музей авіації. Неподалік аеропорту «Жуляни» є місце мрії будь-якого хлопчика. Та й дівчинки, мабуть, теж. Він знаходиться за адресою вулиця Медова, 1. Там запаркувалися на вічний спокій десятки бортів цивільної та військової авіації. І якщо ви хочете, щоб ваша дитина пищала від захвату не тільки тому, що їй дозволили годинку повтикати у гаджет, вам сюди. Дітки можуть не лише помилуватися літаками ззовні, а й у деяких побувати всередині салону і навіть посидіти за штурвалом.

5. Троєщина. А ще у Києві можна помилуватися Троєю. Тільки я зараз не про ту Трою, яку спалили греки, лишивши з неї купу гною, а про район Троєщина, про який ви однозначно чули навіть якщо не живете у столиці. Для широкого загалу чомусь Троєщині сформували дещо негативний стереотип. Мовляв, це небезпечне місце, у якому є підвищена можливість нарватися на гопстоп. Насправді, нічого подібного. Троєщина – це милий спальний райончик, за яким, як подейкують старожили, починається край світу. Десь якраз за вулицею Закревського. Безперечною окрасою Троєщини є студія «Фільм. UA», де знімають багато вітчизняних фільмів та серіалів, а також рекламні ролики для закордонних брендів. До речі, «Вар’яти-шоу» там теж знімають. І екскурсії там теж проводять.

6. Музей рухомого складу «Укрзалізниці». Знайти його достатньо легко, він знаходиться на залізничному вокзалі, потрапити туди можна з 14-ї колії. Подивитись там є на що. Величезна кількість олдскульних локомотивів, дрезини, якісь чудернацькі вундервафлі на колесах. Але найбільший інтерес особисто в мене викликали історичні вагони-салони. Тут вам і розкішний вагон для міністра Столипіна, який приїхав на ньому до столиці, щоб знайти тут свою смерть. Тут і вагон-салон, у якому в грудні 1918 року на станції Фастів було підписано попередній текст про об’єднання УНР та ЗУНР у єдину Соборну Україну. А ще – люксовий вагончик для представників радянської політичної еліти. На ньому полюбляв кататися перший секретар ЦК КПУ Щербицький.

7. Сирецький парк. Там досі діє дитяча залізниця. Нехай діти відчують себе в тій атмосфері й попрацюють машиністами та провідниками.

8. Хата. Тримайте невеличкий бонус. Це ще одна моя улюблена локація. Я називаю її просто – Хата. Знаходиться вона на Позняках між вулицями Ахматової та Княжим затоном. Це натуральна сільська хата, в якій з 1947 року живуть люди, які тримають кіз, свиней, курей. Одним словом, там все бігає, мекає, кукурікає, там надзвичайно круто. Ця хата знаходиться в оточенні багатоповерхівок. Ділянка величезна, їх вже хотіли вигнати, і пропонували з’їхати в якісь квартири, і палили, але ті люди живуть і не здаються.

Більше про цікаві місця столиці Сергій Притула пообіцяв розповісти у наступних влогах на своєму YouTube-каналі.