До Дня захисту дітей згадуємо, як раніше виглядали ведучі Нового каналу

У понеділок, 1 червня, у всьому світі відзначають День захисту дітей – свято, яке в черговий раз нагадує, як важливо дати дитині щасливе дитинство. А ми згадуємо, яким воно було у ведучих Нового каналу.

Леся Нікітюк заробляла з дитинства

Ведуча проекту «Хто проти блондинок?» провела шкільні роки у Хмельницькому, її сім’ю не можна було назвати багатою. Тому Леся завжди прагнула заробляти гроші.

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– Якось я знайшла вдома на балконі дуже багато яблук. Довго не думаючи, набрала пару відер і пішла в центр району торгувати ними, – згадує Нікітюк. – Поруч бабусі торгували квасолькою, вишеньками. На яблуках я заробляла по 20-25 гривень на день. Це тривало до того часу, доки про мій бізнес не дізналася мама – вона «спалила» мене в розпал робочого дня.

Олександр Педан: артист із пелюшок

Ведучий «Ексів» був артистичним завжди – це й допомогло йому завоювати серця мільйонів глядачів.

– Я навчався у школі мистецтв, 11 років танцював в українському народному колективі «Поділля». І за все те, що маю зараз, вдячний своїй мамі, – зізнався Педан. – Саме вона підтримувала мене у всіх моїх починаннях. І, можливо, якби мама не схвалила моє бажання навчатися у школі мистецтв, я б ніколи не став телеведучим.

Алла Костромічова: з закомплексованої дівчинки – в зірку

Зараз Алла – ведуча проекту «Топ-модель по-українськи», який показує Новий канал, і модель зі світовим ім’ям. А в дитинстві вона дуже комплексувала через високий зріст і худорлявість.

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– Будучи підлітком, я дуже відрізнялася від однолітків – була найхудішою і найвищою у своєму оточенні. Через це навіть не хотіла ходити до школи. Тоді це була та ще драма, – зізнається супермодель. – Пізніше люди з індустрії моди оцінили мою зовнішність, і це допомогло мені подолати комплекси.

Соня Плакидюк: «киця-мациця» з дитинства

Експерт модельного реаліті «Топ-модель по-українськи» запам’яталася глядачам завдяки самобутньому стилю і яскравому рудому волоссю. А щоб ніхто не сумнівався у природності кольору волосся Соні, руда вона з самого дитинства.

– На цій фотографії мені п’ять років. І я, як завжди, займаюся котячими справами – вже тоді мене можна було називати «киця-мациця»*, – сміється Плакидюк.

*«Кицями-мацицями» Соня часто називає учасниць модельного проекту Нового каналу, цю фразу вже можна назвати коронною від fashion-фотографа.