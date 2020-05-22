Чи вдасться шеф-кухарям гастрошоу здивувати фронтмена гурту O.Torvald і його дітей стравами, один з головних інгредієнтів яких – промінчики добра?

У другому випуску «Хлебного зрелища» Антон Васильєв, бренд-шеф ресторанів «Тайський привіт», «Китайський привіт», «В’єтнамський привіт» та Ілля Сьомін, шеф-кухар ресторанів «Тin Tin» і «Loggerhead Bar», дивуватимуть своїми шедеврами родину Жені Галича.

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В основі страв – «набір фітоняші» на чолі з авокадо, а готувати шефам, за правилами проекту, доведеться в особливих умовах! Костюм сумоїста, зав’язані очі, стрибки на фітболі – і це лише частина випробувань, які чекають Антона та Іллю.

Куштувати страви буде сам Женя і найчесніші «експерти» – діти музиканта, Єва і Даня. Чому Єва навідріз відмовилася навіть нюхати страви, а Даня запропонував татові соломку замість «шедевра» одного з кухарів? Яку зі страв музикант змусив спробувати свою дружину і, головне, чий кулінарний шедевр таки отримає заповітні 100 доларів?

Дивіться у другому випуску «Хлебного зрелища» в неділю, 24 травня, о 12:00 на YouTube Нового каналу.

Video: «Картопля зі слизом» для дітей Жені Галича: Що шокує зіркових експертів «Хлебного зрелища» Чи вдасться шеф-кухарям гастрошоу Хлебное зрелище на Новом канале здивувати фронтмена гурту O.Torvald і його дітей стравами, один з головних інгредієнтів яких – промінчики добра?

Про проект «Хлебное зрелище»:

17 травня на YouTube (Новий канал) стартувало фанове кулінарне діджитал-шоу, в якому двоє шефів топових столичних закладів готують незвичайні страви зі звичайних продуктів, і під час цього на них «сипляться» різні ускладнення! Наприклад, у 1-му випуску одному з кухарів довелося готувати в боксерських рукавичках, а продукти другого весь час змінювалися.

В кінці кожного випуску страви шефів куштує зірковий експерт, і той кухар, чия страва виявиться кращою, отримає 100 доларів на бонусний рахунок. У фіналі учасник, який назбирає більшу суму, забере всі гроші – і свої, і з рахунку конкурента. А потім вирушить у гастротур до Нью-Йорка. Є за що поборотися!

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