«Я ніби повернувся на 12 років назад»: чим шеф-кухарі «Хлебного зрелища» нагодували Бодю з «Київ вдень та вночі»

Уже цієї неділі на YouTube Нового каналу вийде свіжий випуск гастропроекта «Хлебное зрелище»

Що робити, якщо хочеться з’їсти щось смачне, а в холодильнику можна знайти лише стандартний набір холостяка – пельмені, яйця, шпроти? Відповідь на це запитання знають бренд-шеф ресторанів «Тайский привет», «Китайский привет», «Вьетнамский привет» Антон Васильєв і шеф-кухар Tin Tin та Loggerhead Bar Ілля Сьомін – учасники гастропроекту «Хлебное зрелище», який Новий канал випускає на YouTube.

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У свіжому випуску, який вийде в неділю, 31 травня, вони спробують здивувати блогера і актора (до речі, він грав у серіаліті Нового каналу «Київ вдень та вночі») Богдана Шелудяка, відомого під псевдонімом Богдан Буше.

– Здивувати зіркового експерта я намагався… холостяцьким пельменьотостом! Підготував кілька видів соусів. Словом, вийшло дуже красиво, – каже Ілля Сьомін.

Його суперник, Антон Васильєв, вирішив порадувати Богдана вишуканішою стравою – тостом зі скремблом, шпинатом та шпротами. Але чи вдалося їм підкорити шлунок актора?

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– Коли я куштував страви хлопців, ніби повернувся на 12 років назад. Вони нагадали мені їжу, яку я сам собі готував, коли з’їхав від батьків, – розповів актор Нового каналу. – Пам’ятаю, в ті часи основу мого меню становили смажена картопля або смажені пельмені.

І якщо страви здалися Богдану простими, то їх приготування точно таким не назвеш. Адже шефи працювали в неймовірно складних умовах. Комусь із них дістався костюм динозавра, а когось било струмом! Дивись свіжий випуск «Хлебного зрелища», що вийде на YouTube Нового каналу вже в неділю, 31 травня, о 21:00.