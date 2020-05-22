До зйомок комедійного веб-серіалу «Фейк» залишається зовсім трошки. І ми нарешті знаємо, яка пісня увійде до його саундтреку. У музичному конкурсі «Garage М’юзік», який проходив на сайті Нового каналу та в Instagram @novy_se.reals, переміг трек «Поцарапала» Вероніки Коваленко! Саме за нього проголосували більше 40% відвідувачів нашого сайту.

– Пригадую, як відправила свій трек «Поцарапала» в останній день подачі заявок на конкурс. І тут я бачу себе серед претендентів, а потім і в числі фіналістів. Ось це було здивування! Тоді у мене і увімкнувся азарт. Я постійно заходила на сайт і переживала про те, як швидко змінюються цифри. Я досі не можу заспокоїтися від адреналіну – так мій Instagram вболівав за цю пісню. Хочу подякувати за підтримку всіх, хто віддав за мене свій голос, і особливо за активність моєї ФанКлубНікі. Вони моя мотивація! – поділилася емоціями Вероніка Коваленко.

Пісня «Поцарапала» була презентована 2018 року. У ній Вероніка коваленко розповідає особисту історію, про яку раніше знали лише двоє. Як зізналася Вероніка, пісня прийшла раптово, після складної розмови з близьким другом. Вона шкодувала про біль, який заподіяла молодій людині й стала роздумувати про багатогранність життя, де буває все, в тому числі, і розставання. У «Поцарапала» є реальний адресат.

Не пропусти прем’єру нового молодіжного веб-серіалу «Фейк» на сайті та в YouTube Нового каналу цього літа!

Читай також:

Новий канал покаже мультфільм «Викрадена принцеса» на YouTube

Назар Задніпровський розказав, як починав акторську кар’єру