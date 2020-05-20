Новий канал покаже мультфільм «Викрадена принцеса» на YouTube

Мультик знятий за мотивами казки «Руслан і Людмила», а головних персонажів озвучили учасники гурту «Время и Стекло».

У День захисту дітей, 1 червня, Новий канал ексклюзивно покаже на своєму YouTube-каналі український мультфільм «Викрадена принцеса: Руслан і Людмила». Це 3D-анімаційний фільм за мотивами казки «Руслан і Людмила» Олександра Пушкіна – сюжет розгортається навколо мандрівного артиста Руслана, який рятує принцесу Мілу, викрадену злим чарівником Чорномором.

Подивитися мультфільм «Викрадена принцеса» варто хоча б тому, що:

Ви можете почути улюблені голоси: Руслана озвучував Олексій Завгородній, а Мілу – його колега по гурту «Время и Стекло» Надя Дорофєєва, Фіна – Олег «Фагот» Михайлюта з ТНМК, Наїну – Маша Єфросініна, а Голову – Діма Монатік. Головну пісню мультфільму («До зірок») виконав гурт «Время и Стекло», і цей трек став першим україномовним в їхній кар’єрі. Фінальну пісню «Ти любов моя» виконала Джамала. Це новий погляд на стару казку, який перенесе вас до Києва часів відважних воїнів, прекрасних принцес і могутніх чарівників. Хоча «Викрадена принцеса» – дебют режисера Олега Маломужа, мультфільм протримався в українському прокаті п’ять вікендів, зібрав 35,7 мільйона гривень і в 2018-му став рекордсменом вітчизняного прокату серед фільмів українського виробництва. За кордоном мультфільм зібрав у прокаті 6,53 мільйона доларів.

І якщо ви не встигли на «Викрадену принцесу» в кіно, заходьте з 1 червня на YouTube-канал Нового каналу і насолоджуйтеся. Відсвяткуємо День захисту дітей разом!

Фото – animagrad.com