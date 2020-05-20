Назар Задніпровський розказав, як починав акторську кар’єру

Учасник шоу «Хто проти блондинок?» на Новому каналі розказав, як став актором

В арсеналі виконавця однієї з головних ролей у ситкомі «Будиночок на щастя» (Новий канал) Назара Задніпровського – велика кількість вистав та кінострічок. Наразі він один з найуспішніших акторів в Україні. І не дивно! Назар підкорює серця глядачів талантом та харизмою.

Дивись: Назар Задніпровський згадає 90-і. Хто проти блондинок? Сезон 3. Випуск 16

Актор розповідає, що його кар’єра розвивалася дуже стрімко. Перший успіх та визнання прийшли ще у шкільні роки.

– Мені як дитині акторів завжди давали розказувати віршики на День знань, – розповідає народний артист України. – Потім я почав грати у шкільних виставах. Так від свята до свята розвивалася моя кар’єра (усміхається).

Назар зізнається, що через вивчення довгих текстів для ролей часу на навчання в нього не було.

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– Нехай вибачать усі вчителі, – каже актор. – Я не вчив: хімію, фізику, алгебру… Мені постійно ставили двійки та трійки. За те, що я виступав на районних творчих конкурсах, отримав пристойні оцінки в атестаті. Директоре школи, дякую вам за це!

Та вступати на акторський факультет Назар не хотів.

– Я вмів добре готувати, – каже артист. – Бо люблю смачно поїсти (усміхається). Мріяв відкрити пельменну біля театру. Щоб не тільки там гроші заробляти, а й бідних акторів годувати. Тоді батько мені сказав: «Подивися на мене. Я вмію добре готувати і грати. Ти – четверте покоління в сім’ї акторів. Давай на акторський вступай». Я відповів татові, що не піду. На що почув: «То я тебе копняками зажену». І, уявляєте, я того копняка таки отримав! Але зовсім про нього не шкодую!

Дивіться щовівторка о 19:00 шоу «Хто проти блондинок?» (Новий канал).

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