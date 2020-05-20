Простий рецепт соковитої спаржі в беконі від Юлії Панкової

Ведуча Нового каналу розказала, як обирати свіжу спаржу та готувати з неї неперевершені страви

Свіжа спаржа – один із гастрономічних символів весни. На жаль, її життя коротке. Воно починається в квітні, а закінчується в середині червня. Тому й насолодитися цим продуктом треба максимально.

Якщо вам трапиться на очі в’язка зелених стеблинок, вважайте, що вам пощастило. Адже спаржа – це не лише смачно, а й дуже корисно! Що робити з молодою спаржею, ми розпитали у ведучої програми «Ревізор» (Новий канал), кулінара Юлії Панкової.

– Мудрувати з нею не варто, – розповідає Юля. – Найголовніше, що потрібно витягнути зі спаржевого букета – хрускіт, а також не перебити свіжий смак спаржі зайвими інгредієнтами.

Ведуча рекомендує обирати спаржу не за виглядом, а за хрускотом. Каже, якщо гілочка в руках дзвінко ламається, значить, спаржа свіжа, треба брати. А якщо згинається, залиште на прилавку – вона довго лежала.

Юля ділиться з вами рецептом запеченої спаржі в беконі, який вона готує найчастіше. Власне, де рослина залишається у незмінному вигляді.

Інгредієнти:

500 г – молодої спаржі

200 г – бекону

100 г – тертого пармезану

Приготування:

Спаржу промийте й обріжте товсті, жорсткі кінці. Загорніть у бекон і викладіть на заздалегідь змащене олією деко.

Запікайте 15-20 хвилин. Перед подачею посипте тертим пармезаном.

Смачного!

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