Простий рецепт соковитої спаржі в беконі від Юлії Панкової
Ведуча Нового каналу розказала, як обирати свіжу спаржу та готувати з неї неперевершені страви
Свіжа спаржа – один із гастрономічних символів весни. На жаль, її життя коротке. Воно починається в квітні, а закінчується в середині червня. Тому й насолодитися цим продуктом треба максимально.
Якщо вам трапиться на очі в’язка зелених стеблинок, вважайте, що вам пощастило. Адже спаржа – це не лише смачно, а й дуже корисно! Що робити з молодою спаржею, ми розпитали у ведучої програми «Ревізор» (Новий канал), кулінара Юлії Панкової.
– Мудрувати з нею не варто, – розповідає Юля. – Найголовніше, що потрібно витягнути зі спаржевого букета – хрускіт, а також не перебити свіжий смак спаржі зайвими інгредієнтами.
Ведуча рекомендує обирати спаржу не за виглядом, а за хрускотом. Каже, якщо гілочка в руках дзвінко ламається, значить, спаржа свіжа, треба брати. А якщо згинається, залиште на прилавку – вона довго лежала.
Юля ділиться з вами рецептом запеченої спаржі в беконі, який вона готує найчастіше. Власне, де рослина залишається у незмінному вигляді.
Інгредієнти:
500 г – молодої спаржі
200 г – бекону
100 г – тертого пармезану
Приготування:
Спаржу промийте й обріжте товсті, жорсткі кінці. Загорніть у бекон і викладіть на заздалегідь змащене олією деко.
Запікайте 15-20 хвилин. Перед подачею посипте тертим пармезаном.
Смачного!
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