Ведучий Нового каналу Олександр Педан поділився рецептом приготування ситної та корисної страви

Ведучий реаліті «Екси» (Новий канал) – нечастий гість на своїй кухні. Зізнається, відповідальна за приготування страв у їхній сім’ї дружина. Щоправда, під час карантину Олександр Педан взяв за звичку готувати для всієї родини сніданок. А нещодавно ще й похизувався рецептом рагу з кролика, яке приготував у печі-тандирі. Хоча ця страва підійде і власникам газової або електроплити.

Як приготувати рагу з кролика по-педанськи: рецепт

Інгредієнти:

1 шт. – кріль

6 шт. – картопля

2 шт. – морква

2 шт. – цибуля

3 шт. – яблука

400 г – соняшникова олія

часник, зелень за смаком

сіль, перець за смаком

1 л – вода

Рагу з кролика по-педанськи: готуємо покроково

Розігріваємо казан і заливаємо туди 200 г соняшникової олії. Попередньо миємо та нарізаємо кроля, закидаємо його у казан. Солимо та перчимо за смаком. Обсмажуємо до золотистої скоринки.

Витягуємо кроля і даємо йому деякий час «відпочити». Натомість кладемо у казан чищену та миту картоплю. Можна не нарізати частинками, а обсмажити цілою.

Коли картопля стане золотавою, витягуємо її і миємо казан від «старої» олії.

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У чистий казан наливаємо стільки ж олії, 200 г, і знову кладемо картоплю. До неї додаємо нарізані великими шматками цибулю і моркву. Зверху кроля. І знову моркву та цибулю. Усе викладаємо шарами.

Покриваємо страву нарізаними на четвертинки яблуками. Останні кладемо шкірками доверху, аби вони віддали весь смак.

Додаємо кілька зубчиків часнику, зелень. За смаком солимо та перчимо. Заливаємо страву одним літром води і закриваємо казан кришкою.

Готуємо близько півтори години. Даємо ще кілька хвилин вистигнути і подаємо страву до столу. Смачного!