Пиріг з ревенем від Юлії Панкової
Ведуча Нового каналу ділиться простим рецептом приготування корисного десерту
Хрусткі та соковиті стебла, відтінок яких – між рожевим і зеленим. На смак – дуже кисло, але при цьому й солодко. Кажуть, що це нова полуниця, яку ми можемо використовувати, наприклад, у випічці, компотах та салатах. Здогадалися, що йдеться про ревінь?
Рослина вже з’явилась у продажу. Тож рекомендуємо вам побалувати себе смачним пирогом з ревенем за фірмовим рецептом ведучої «Ревізора» (Новий канал), кулінара Юлії Панкової.
– Ревінь частіше піддають термообробці, – каже Юля. – Його можна запікати та варити. Хоч дехто любить їсти й сирим. Перед споживанням очистіть стебла, які вкриті жорсткою шкіркою. Адже її неприємно жувати. Важливо знати, що ревінь при термічній обробці втрачає колір. Якщо його використовувати як гарнір і готувати при низькій температурі, то відтінок, навпаки, стане насичено-рожевим.
Як приготувати пиріг з ревенем: рецепт
Інгредієнти:
400 г – ревеню
80 г – цукру
4 шт. – яєць
150 г – 30% вершків
80 г – тертого мигдалю
230 г – вершкового масла
280 г – борошна
70 г – цукрової пудри
5 г – ванільного цукру
Пиріг з ревенем: готуємо покроково
Для приготування тіста змішайте просіяне борошно, цукрову пудру, м’яке масло, ванільний цукор та один жовток. Ретельно все перемішайте. Скачайте колобок. Заверніть у харчову плівку та покладіть у холодильник на 30 хвилин.
Форму діаметром 26 см змастіть маслом. Розігрійте духовку до 180С.
Ревінь почистіть та поріжте таким чином, щоб стебла вмістились у форму. Викладіть їх в один ряд паралельно одне одному (найдовший по центру, як діаметр форми, зменшуючи до краю форми).
Для приготування крему збийте вершки, додайте 3 яйця, тертий мигдаль, цукор, що залишився, і знову збийте.
Розкачайте тісто, викладіть у форму, розрівняйте поверхню. Розкладіть підготовлені стебла ревеню паралельно одне одному в один ряд. Залийте вершково-мигдальним кремом.
Випікайте 40-50 хвилин при температурі 180° С до золотистого кольору.
Дайте повністю охолонути. Подавайте з кулькою морозива.
Смачного!
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