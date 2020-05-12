Ведуча Нового каналу ділиться простим рецептом приготування корисного десерту

Хрусткі та соковиті стебла, відтінок яких – між рожевим і зеленим. На смак – дуже кисло, але при цьому й солодко. Кажуть, що це нова полуниця, яку ми можемо використовувати, наприклад, у випічці, компотах та салатах. Здогадалися, що йдеться про ревінь?

Рослина вже з’явилась у продажу. Тож рекомендуємо вам побалувати себе смачним пирогом з ревенем за фірмовим рецептом ведучої «Ревізора» (Новий канал), кулінара Юлії Панкової.

– Ревінь частіше піддають термообробці, – каже Юля. – Його можна запікати та варити. Хоч дехто любить їсти й сирим. Перед споживанням очистіть стебла, які вкриті жорсткою шкіркою. Адже її неприємно жувати. Важливо знати, що ревінь при термічній обробці втрачає колір. Якщо його використовувати як гарнір і готувати при низькій температурі, то відтінок, навпаки, стане насичено-рожевим.

Як приготувати пиріг з ревенем: рецепт

Інгредієнти:

400 г – ревеню

80 г – цукру

4 шт. – яєць

150 г – 30% вершків

80 г – тертого мигдалю

230 г – вершкового масла

280 г – борошна

70 г – цукрової пудри

5 г – ванільного цукру

Пиріг з ревенем: готуємо покроково

Для приготування тіста змішайте просіяне борошно, цукрову пудру, м’яке масло, ванільний цукор та один жовток. Ретельно все перемішайте. Скачайте колобок. Заверніть у харчову плівку та покладіть у холодильник на 30 хвилин.

Форму діаметром 26 см змастіть маслом. Розігрійте духовку до 180С.

Ревінь почистіть та поріжте таким чином, щоб стебла вмістились у форму. Викладіть їх в один ряд паралельно одне одному (найдовший по центру, як діаметр форми, зменшуючи до краю форми).

Для приготування крему збийте вершки, додайте 3 яйця, тертий мигдаль, цукор, що залишився, і знову збийте.

Розкачайте тісто, викладіть у форму, розрівняйте поверхню. Розкладіть підготовлені стебла ревеню паралельно одне одному в один ряд. Залийте вершково-мигдальним кремом.

Випікайте 40-50 хвилин при температурі 180° С до золотистого кольору.

Дайте повністю охолонути. Подавайте з кулькою морозива.

Смачного!

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