Карантин і самоізоляція змусили багато продакшнів переглянути підхід до знімального процесу. На сайті та YouTube Нового каналу за період карантину вийшло безконтактне діджитал-шоу «Експерти на карантині» власного виробництва, а вже сьогодні відбулася прем’єра онлайн-ситкому «#чатнуті».

12 селебритіз, три дні на сценарій, чотири дні на репетиції, три дні на зйомку і чотири на монтаж. Усе! Український онлайн-ситком «#чатнуті» готовий. Це легка, атмосферна історія, знята продакшном «WhyNot? Enot», складається з п’яти серій, і буде показана на YouTube Нового каналу.

Як врятувати бізнес у період карантину, але при цьому ще й звикнути до нових реалій, коли вся сім’я перебуває весь час разом? Цими питаннями задалися головні персонажі онлайн-ситкому.

Ви побачите Ольгу Сумську в ролі власниці ресторану, Руслану Писанку в образі мами, яка божеволіє від онлайн-школи та батьківських чатів. Володимир Остапчук перетвориться на маркетолога, а зірка серіалу «Мухтар» Павло Вишняков – на мільйонера. Олексій Тритенко («Коли ми вдома») стане шеф-кухарем, а зірка «Жіночого кварталу» Валерія Товстолєс – дружиною мільйонера. Зірка серіалу «КДН», блогер Богдан Шелудяк у ролі альфонса на карантині – ще те видовище. Камео зіграють телеведуча Леся Нікітюк (Новий канал) і співачка Слава Камінська.

Video: YouTube-прем’єра на Новому! Леся Нікітюк, Слава Камінська, Богдан Шелудяк – в онлайн-ситкомі «#чатнуті». Український онлайн-ситком #чатнуті - це легка, атмосферна історія, яку вже можна подивитися в Youtube Нового каналу. Камео там зіграли Леся Нікітюк та Слава Камінська

Video: YouTube-прем’єра на Новому! Леся Нікітюк, Слава Камінська, Богдан Шелудяк – в онлайн-ситкомі «#чатнуті». Український онлайн-ситком #чатнуті - це легка, атмосферна історія, яку вже можна подивитися в Youtube Нового каналу. Камео там зіграли Леся Нікітюк та Слава Камінська

Кожен актор знімав реально в себе вдома, сам виставляв світло, був для себе і костюмером, і візажистом, і оператором.

– Група сценаристів – я, Наташа Жидкова і Настя Єлісєєва – придумали й написали сценарій під конкретних акторів, при цьому не маючи від жодного з них підтвердження участі. Але все вдалося. «#чатнуті» знімався за допомогою програми для відеоконференцій, – розповідає Євген Таллер, CEO продакшну «WhyNot? Enot». – Актори реально репетирували, розводили мізансцени, подавали текст одне одному в такому форматі. Кожен з них був для себе ж і оператором-постановником, і реквізитором, і гафером, і гримером, і стилістом. Вони самі собі виставляли світло і знімали на телефони. Потім ми це відео по всьому місту їздили збирали, заливали собі і монтували. Від ідеї це зняти і до виходу серії минуло два тижні.

Зірковий склад вмовляти довго не довелося. Адже веб-серіали – це не лише світовий тренд, а й акторська провокація, яка проявляє нові грані майстерності.

– Актори сприйняли зйомки, як творче бешкетництво, але всі кайфонули від процесу, – продовжив Євген Таллер.

Яким може бути ситком, знятий повністю дистанційно, вже можна подивитися на YouTube Нового каналу. Перші дві серії чекають ваших відгуків і коментарів.

Про що «#чатнуті»?

Герої серіалу – це ми. Власники середнього бізнесу, мами, які змушені робити з дитиною уроки онлайн, чоловіки, які не знають, про що поговорити з дружиною, татусі, співробітники, друзі… Цей серіал про людей, які опинилися вдома, і дотримуються карантину. Всіх нас об’єднала самоізоляція, ми почали телефонувати тим, із ким не спілкувалися більше року, вибачили тих, на кого були ображені й закохалися в тих, кого не помічали!

У ролях: Ольга Сумська – власниця ресторану Анна Юріївна. Володимир Остапчук – маркетолог Зорян. Вікторія Зубрейчук – бухгалтер Соломонівна. Анна Кузіна – директор ресторану Маша. Олексій Тритенко – шеф-кухар Руслан. Валерія Товстолєс – дружина мільйонера Мілена. Руслана Писанка – мама і дружина Оля. Богдан Шелудяк – альфонс Тьома. Павло Вишняков – мільйонер Ігор. Андрій Трушковський – бізнес-коуч. Камео – Леся Нікітюк, Слава Камінська.