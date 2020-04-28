Ведуча Нового каналу розказала, якою випічкою балує рідних на карантині

Під час самоізоляції Юлія Панкова встигає ревізувати заклади для спецпроекту «Ревізор. Карантин», ділитися корисними лайфхаками та готувати смаколики. За її рецептами страви завжди виходять смачними. А їх приготування не потребує багато часу та зусиль.

– У мене великодні паски вже закінчилися, – розповідає Юля Новому каналу. – А так ще хочеться посмакувати випічкою. То ж я вирішила побалувати рідних і приготувала цитрусовий кекс. Для нього треба дуже прості інгредієнти.

Цитрусовий кекс: покроковий рецепт приготування

Інгредієнти:

350 г – цукру

270 г – борошна

5 шт. – яєць

150 мл – жирних вершків або йогурту

100 г – вершкового масла

Цедра двох лимонів (або апельсинів, або 1 апельсин + 1 лимон)

5 г – розпушувача для тіста

1 дрібка солі.

Приготування:

Розігріти духовку до 165°С. Розбити яйця в чашу міксера, всипати цукор і сіль, на середній швидкості збивати 5-10 хвилин. Борошно просіяти разом із розпушувачем. Натерти цедру лимонів, додати в борошно. Розтопити вершкове масло. Влити в борошно яйця з цукром, добре перемішати, потім вершки, знову вимішати, потім розтоплене масло і знову перемішати. Вилити тісто у форму так, щоб залишилося не менше ⅓ від верхнього краю, поставити в духовку, розігріту до 165°С. Через 40 хвилин знизити температуру до 140°С і випікати ще 40 хвилин. Хвилин за 20 до кінця приготування перевірити готовність кексу зубочисткою. В залежності від духовки випічка може готуватись швидше чи повільніше. Якщо кекс готовий, на зубочистці не залишиться вологих слідів від сирого тіста. Вийняти кекс на решітку і дати охолонути, потім перекласти на папір для випічки.

Смачного!

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